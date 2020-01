CJNG incendia tráileres porque dice que pertenecían al Marro, líder huachicolero

La guerra entre el Mencho y el Marro está subiendo de nivel pues además mataron a dos hombres que cuidaban el lugar

El Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó el incendio de dos tráileres estacionadas en un taller para vehículos de carga y el asesinato de dos personas que resguardaban el lugar en el municipio de Celaya en el estado de Guanajuato.

Mediante una narcomanta aseguró que eso le iba a pasar a toda la gente que apoyara a José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, líder huachicolero del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

#Celaya #Guanajuato

Civiles armados atacan pensión de tráilers e incencian dos unidades y ejecutan a dos masculinos; en el lugar dejan un narcomensaje dirigido a todos los dueños de negocios que se niegan a pagar #Cuota

Cc @lopezobrador_ @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/gf944j3Tss — Loba Indomable 🐺🐾🌿🌸🍃🍂 (@loba_indomable) January 16, 2020

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México

“A toda la gente que siga apoyando a ese mugroso mata inocentes así va a quedar y fállele al tapón pinche Marro culo, no que muy vergas, ya viste lo de Pelavacas cómo nos metimos hasta la cocina puto y te matamos no más a tu gente, porque nosotros no somos corrientes como toda tu bola de puercos”, (sic), amenazan los que incendiaron los tráileres.

“Y no escondas a tus muertos puto, ya viste cómo te dejamos a tu hermana y Calamargo y así van a seguir quedando todos los pendejos que sigan creyendo en el mugroso’, (sic), e insisten en que mataron a la hermana del Marro, identificada como Karem Lizbeth Yépez Ortiz, versión que no ha sido confirmada por autoridades.

#OJO #Celaya #Guanajuato El Grupo Élite Del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG ejecuta a 2 masculinos en una pensión de tráilers,además incendio 2 vehículos y dejó narco mantas. #EsoSiCalienta pic.twitter.com/TOO6epUc0G — La Voz Del Pueblo (Oficial) (@LPueblo2) January 16, 2020

“También va para todo aquel que venda jale azul, roba carros, extorsionadores y los que apoyen, así van a quedar, ya los tenemos bien ubicados, ahí te dejamos tus tráiler y tu pensión prendida perro. Atte CJNG Grupo Élite” (sic), sentencian los sicarios en la última parte del narcomensaje.

Casi al mismo tiempo se reportó la matanza de 7 personas en un taller de grúas en el municipio de Tarimoro también en el estado de Guanajuato, donde los asesinos de igual manera dejaron un narcomensaje en contra del grupo del Marro, por lo que se presume que ambos locales tenían relación con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El Chapito, hijo de El Chapo Guzmán, manda contundente mensaje a El Mencho

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Agarran desprevenido a El Mencho con movimiento que El Menchito no veía venir

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de El Chapo