Las mujeres que tienen orgasmos sin parar existen, y no es divertido

Una condición médica lejana al placer

Experimentar un orgasmo a la menor provocación, incluso sin haber un estímulo sexual de por medio, puede sonar como una condición placentera y envidiable, pero nada más lejos de la realidad.

Un daño nervioso en la columna vertebral es el causante del llamado Trastorno de Excitación Genital Persistente (Persistent Genital Arousal Disorder, PGAD), que provoca que las mujeres que tienen orgasmos sin parar, existan. Pero contrariamente a lo que podríamos pensar, no es divertido.

Por primera vez, especialistas del Hospital General de Massachusetts encontraron una causa física del PGAD que, hasta ahora, se pensaba que sólo era producto de la imaginación de las mujeres que lo padecían.

Las mujeres que viven con esta condición sienten excitación sexual diariamente en lapsos que van de algunos minutos hasta horas enteras y algunas de ellas han sentido orgasmos que duran días completos o incluso años. Para aliviar sus síntomas, generalmente recurren a la masturbación, pero suelen vivir con un dolor persistente en las piernas, los glúteos y el área pélvica.

La investigación, realizada en mujeres de entre los 11 y los 70 años de edad que lidian con PGAD, reveló que un 40 por ciento sufrían quistes de raíz nerviosa, 20 por ciento tenían daño nervioso sensorial, un 10 por ciento nació con un defecto de la médula espinal y otro 10 por ciento sufría una hernia de disco en la espalda baja. El resto desarrolló la condición luego de tomar medicamentos como antidepresivos.

Durante mucho tiempo, las mujeres con PGAD recibieron medicamentos psiquiátricos o anestésicos para el área genital, pero no lograban aliviar sus síntomas. Los médicos de Massachusetts trataron los problemas de columna vertebral de las participantes del estudio y obtuvieron buenos resultados en el 80 por ciento de los casos.

“De los 15 a los 18 años me masturbaba constantemente, mucho más que un adolescente promedio. Sabía que había algo que no estaba bien. Le decía a la gente que yo necesitaba tener relaciones sexuales, pero nadie me escuchaba”, relató una mujer que sufre PGAD al NY Post.