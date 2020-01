¿Jugarías este juego de parejas?

Si el aburrimiento ha invadido tu relación, buscar una aventura no es la solución

Algunas personas afirman que por amor harían cualquier cosa, te pregunto ¿qué sucediera si tu pareja te pide que hagan un intercambio de parejas?

Sé que en este momento debes estar diciendo “María se enloqueció” o a lo mejor respondiste: ¡Hasta allá no llega mi amor! Pero como saben cada pareja es un mundo y lo que esta bien para algunas no está bien para otras, y de eso me di cuenta en la serie “El juego de las llaves”, donde cuatro parejas que son amigas buscan reinventarse en su ámbito sexual pues han caído en la monotonía y encuentran el intercambio de parejas como una opción.

En el desarrollo de la serie estas parejas se reúnen y cada hombre pone la llave de su auto en un envase y cada mujer escoge una sin saber quién le tocará. Cuando descubren de quién es, se van a tener una experiencia sexual al lugar que acuerden. Todo juego tiene reglas y este también, como protegerse durante la intimidad, no enamorarse y no tener encuentros por fuera del juego, no te cuento más para no arruinarte el final.

Lo que si te digo es que el intercambio de parejas existe desde los años 50 y nació en Estados Unidos debido a que los soldados cuando viajaban a bases en otros países “se unían a otras mujeres, y se inventaron un juego que consistía en poner dentro de un sombrero las llaves de sus habitaciones, y escogían al azar y así intercambiaban sus parejas”. Actualmente hay aplicaciones y clubes que se encargan de hacer actividades para incentivar este tipo de experiencias de compartir a la pareja, también conocido como “swingers’.

No le digo a nadie como tiene que vivir su vida y en la privacidad de una habitación no hay reglas mientras cada conyugue esté de acuerdo, sin embargo, mi advertencia para quienes intentan este peligroso juego, es que tengan en cuenta que todos los psicólogos y terapeutas de pareja aseguran que este tipo de prácticas traen una magnitud de celos e inseguridades inimaginables que eventualmente terminan destruyendo la relación.

Si el aburrimiento ha invadido tu relación, buscar una aventura no es la solución, más bien salgan a divertirse, váyanse de vacaciones solos, no olviden los detalles y por supuesto no pierdan la admiración por el otro, todo esto hará que la monotonía se mantenga a kilómetros de la relación.

