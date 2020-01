Más de 50,000 nuevas licencias de conducir para indocumentados se han emitido en NYC

Las autoridades de DMV tomaron medidas ante la avalancha de solicitudes que se esperaban, especialmente ante la expectativa de los primeros días que era previsible un aumento del volumen de personas en sus oficinas

A un mes de la entrada en vigencia de la Ley Luz Verde, la cual garantiza que inmigrantes indocumentados de Nueva York puedan aplicar por una licencia de conducir, multitudes sin precedentes, continúan acudiendo a las sedes del Departamento de Vehículos de Motor (DMV) en el estado.

“Se ha emitido, hasta el momento más de 50,000 permisos de conducir clase D, lo cual incluye a todos los solicitantes elegibles. En este caso por ley, tramitamos el documento solo exigiendo pruebas de residencia, sin hacer ninguna pregunta relacionada con su estatus legal”, precisó a El Diario, Lisa Koumjiam, vocera de DMV.

En la sede de este departamento en Queens, en la última semana, a pesar del frío invernal largas filas de entre 85 y 100 personas aguardan su turno para iniciar o continuar sus trámites.

“Yo solo vine a averiguar qué necesito. Solo puedo los días martes, que es mi día libre. Aquí me asistieron y me dijeron qué necesitaba, pero voy a necesitar más ayuda. Lo más complicado no es reunir las pruebas, sino el examen”, comentó el ecuatoriano “José”, de 55 años, quien narró que aunque la fila estaba larga, “corre rápido”.

Las autoridades de DMV tomaron medidas ante la avalancha de solicitudes que se esperaban, especialmente ante la expectativa de los primeros días que era previsible un aumento del volumen de personas en sus oficinas.

“Contratamos a más de 300 nuevos empleados y todavía estamos reclutando activamente personal. Reconfiguramos nuestro espacio para agregar estaciones de trabajo, para permitir que las salas de prueba maximicen la cantidad de clientes a los que podemos atender al mismo tiempo”, informó Koumjiam.

El señor “José” confiesa que tiene una pequeña “empresa familiar de mudanzas, también una vieja orden de deportación”.

En los últimos cuatro años, se ha arriesgado a conducir sin ningún permiso por las calles de su vecindario en la Gran Manzana.

“Obviamente, no me muevo fuera de algunas calles en Kew Garden. Hago mis envíos con mucho cuidado. Ahora siento que tengo un alivio. Uno lo que quiere es trabajar honestamente. Esto me ayudará a crecer. Pero tengo mis dudas si haber recibido hace años una orden de deportación me afecta”, comentó el inmigrante quien vive en Nueva York, desde hace dos décadas.

En las afueras de esta unidad de trámites en College Points, Queens, coinciden conductores que van a renovar o tramitar su licencia de conducir regular o comercial, también quienes han tenido licencias de diferentes categorías en otros estados y buscan extenderla a Nueva York. Ahora, se suma quienes tienen todavía muchas dudas de cómo iniciar la aplicación del nuevo carné.

Busquen asesoría ante sus dudas

Aunque no es difícil precisar, que en estas semanas, quienes abarrotan las oficinas de DMV son en su mayoría quienes apuntan a tener por primera vez esta nueva licencia de manejo, organizaciones como Make The Road NY (MRNY), siguen exhortando a las comunidades para que se sigan “empoderando con la información adecuada”.

Yaritza Méndez, coordinadora de alcance para organizaciones sin fines de lucro de MRNY, asegura que en las últimas semanas han ofrecido talleres informativos a más de 600 personas, en los cinco centros de interacción comunitaria, que tienen dispuestos en la ciudad.

“Lo más importante que debemos reseñar, en este primer mes, es que se sigue venciendo el miedo y la incertidumbre, porque se ha clarificado muy bien que la ley ofrece garantías, para proteger a nuestras comunidades de La Migra”, insistió Méndez.

La líder de una de las coaliciones defensoras de la ley, aprobada el pasado mes de junio por la Asamblea estatal, luego de más de 10 años de marchas y contramarchas, recomienda que los interesados en obtener la nueva licencia, utilicen recursos informativos confiables existentes para concretar su trámite, más aún si les embarga alguna duda razonable por su estatus legal.

“Se debe entender que es un permiso para conducir y las personas deben comprobar no solo su elegibilidad, también su conocimiento de las reglas de tránsito. Hemos visto, que el proceso en oficinas como en Staten Island, es generalmente más breve. Pero subrayamos que las personas hagan su trámite, tomando en cuenta, que posiblemente podrían perder un día laboral o varios”, indicó la activista.

Las dudas más comunes más reportadas en los talleres comunitarios se dirigen al primer paso, que consiste en lograr una cita por la página web, luego la validez o no de los documentos que se tienen a la mano y luego múltiples dudas individuales asociadas con la situación migratoria.

Las autoridades de DMV están tomando medidas adicionales para encarar la alta demanda de solicitudes.

Se han extendido los horarios de atención y se están asignando citas los días sábados, en siete de las oficinas más concurridas: Midtown (Manhattan), Jamaica (Queens), Atlantic Ave. (Brooklyn), Garden City (Nassau), Medford (Suffolk), West Haverstraw (Rockland) y Yonkers (Westchester).

De igual forma, han desplegado personal adicional para ayudar con la comunicación y el servicio al cliente. “Hemos visto un impacto inmediato, las colas se están reduciendo al paso de los días”, consideró Lisa Koumjiam, vocera de DMV.

Las oficinas tienen desde diciembre más dispositivos de autenticación de documentos, para agilizar las transacciones de licencias y permisos.

“En Manhattan fluye rápido”

El mexicano Raimundo Salas está organizando desde mediados de diciembre su documentación y los trámites para obtener su documento para conducir.

El inmigrante acudió a la sucursal de DMV, en la calle 31 con Novena Avenida en Manhattan, en donde esta última semana la presión por el incremento de usuarios no ha bajado.

“Finalmente tengo el comprobante. Tuve que venir varias veces porque siempre me faltaba algo, pero aquí en esta oficina la gente es muy amable. Yo tenía licencia de conducir en mi país, pero aquí es muy diferente. Hay varios pasos, no se trata simplemente de tener la prueba de residencia. Pero, si toca venir varias veces, se viene”, narró.

Especificó que, en su caso, duró casi un mes preparando la aplicación, chequeando los manuales y acudiendo a las citas.

“Si demoras es porque te faltan cosas. El sistema aquí es muy moderno y organizado”, concluyó.

Los pasos para obtener la licencia

U sted tendrá que pasar una prueba de conocimiento para obtener un permiso de conducir y luego debe pasar un test de manejo antes de poder obtener una licencia de conducir.

Para obtener un permiso, debe pasar una prueba de conocimiento sobre las reglas de tránsito del estado de Nueva York, que se detallan en el Manual del conductor del estado de Nueva York o están disponibles en cualquier oficina del DMV.

Se recomienda encarecidamente estudiar el manual y tomar exámenes de práctica antes de venir a una oficina del DMV para tomar el examen.

Algunas oficinas, como las oficinas de White Plains, Huntington y License Express , no ofrecen pruebas de conocimiento.

, no ofrecen pruebas de conocimiento. Mientras tenga el permiso, debe practicar conducir. También debe tomar un curso de licencia previa autorizado por el DMV.

Después de aprobar el curso de conocimientos y sentirse cómodo manejando, debe tomar y aprobar un examen práctico de manejo del DMV.

Durante esta prueba, estará en un automóvil con un examinador de pruebas de manejo del DMV que le pedirá que demuestre que sabe conducir de manera segura.

que le pedirá que demuestre que sabe conducir de manera segura. Una vez que pase esta prueba, recibirá una licencia de conducir.





