Comer nueces diario gran aliado para mejorar la salud intestinal y cardiovascular

Estudios a nivel internacional demuestran los extraordinarios beneficios del consumo de 7 nueces al día, son el mejor aliado de la salud cardiovascular, intestinal y cerebral

Las nueces forman parte de los alimentos más completos del mundo, son el fruto del árbol del nogal y son consideradas el fruto seco más saludable, el cual se relaciona con grandiosos beneficios nutricionales y medicinales. Entre las grandes cualidades de las nueces se destacan por su espectacular contenido en ácidos grasos Omega 3, se trata de uno de los frutos secos con mayor contenido en grasa ya que la contiene cerca del 62% de su peso.

La composición grasa de la nuez y su alto valor antioxidante las vuelve un extraordinario aliado para mejorar las habilidades neuronales, promueven una buena salud del corazón, ayudan a perder grasa abdominal, regulan los niveles de colesterol y triglicéridos, mejoran el humor y son un gran alimento para mejorar el funcionamiento cerebral mejorando las funciones cognitivas, de tal manera que ayudan a combatir enfermedades como la demencia y el Alzheimer.

Recientemente una investigación realizada por Penn State afirma que las nueces promueven la producción de bacterias que resultan benéficas para la salud intestinal, también se concluye que dichas bacterias aportan beneficios para la salud cardiovascular.

Dicho estudio fue encabezado por la profesora Kristina Petersen publicado en The Journal of Nutrition, en el cuál enfatiza la importancia de consumir nueces diariamente como parte de una dieta saludable. Declara que integrar 50 gramos de nueces como parte de las colaciones diarias es una buena forma de mejorar la salud intestinal y de reducir el riesgo de padecer enfermedades del corazón.

Los números no mienten y comprueban que el consumo habitual de nueces se relaciona con una reducción del 30% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y también disminuye en un 49% la posibilidad de sufrir accidentes vascular-cerebrales; dicha información forma parte de una investigación española que se publicó en The New England Journal of Medicine.

Los estudios encabezados por Penn State fueron realizados en 42 participantes con sobrepeso y obesidad quienes manejaban rangos de edad entre los 30 y 65 años; dos semanas antes los participantes recibieron una dieta estadounidense y posteriormente de manera aleatoria se les asignaron tres tipos de dietas que incluían menos grasas saturadas. La primer versión de dieta incorporaba nueces enteras, la segunda incluía la misma cantidad de ácidos alfa-linoléicos (ALA) y ácidos grasos poliinsaturados sin nueces y la tercer versión sustituía parcialmente el ácido oleico por la misma cantidad de ALA que se aportan las nueces.

En los tres tipos de dietas las nueces o aceites vegetales fueron los encargados de reemplazar las grasas saturadas, y los participantes siguieron la dieta durante 6 semanas. Para obtener los resultados finales de los estudios, los investigadores recolectaron muestras fecales 72 horas antes de que los participantes terminaran la dieta de preparación y de la misma manera lo hicieron con cada uno de los tres períodos de dieta de estudio.

Los resultados establecieron que la dieta basada en el consumo de nueces enriqueció una serie de bacterias intestinales que se asocian con un buen estado de salud, la principal es la roseburia que se asocia con la protección del revestimiento intestinal. También se detectó un aumentó en una bacteria llamada Lachnospiraceae, la cual se asocia con su capacidad de regular la presión arterial y los altos niveles de colesterol y triglicéridos.

En general los beneficios de las nueces han sido foco de diversos estudios e investigaciones a nivel mundial, tal es el caso de Joe Vinson y sus colegas de la Universidad de Scraton demostraron que las nueces son el fruto seco con mayor contenido en antioxidantes y comprobaron los espectaculares beneficios del consumo de 7 nueces al día, que representan la dosis perfecta para reducir el riesgo de padecer diabetes, problemas cardiovasculares y cáncer.

También estudios realizados en la Universidad de Barcelona y publicados en Journal of Proteome Research las personas con síndrome metabólico después de 12 semanas de consumir diariamente nueces, presentan un aumento importante en los niveles de serotonina.

Si uno de tus propósitos de año nuevo es alimentarte de manera más saludable, no puedes dejar de incluir nueces en tu dieta diaria. Son un maravilloso aliado para optimizar el funcionamiento del organismo, aumentar los niveles de energía y llenarnos de vitalidad.