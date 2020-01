“¡Es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México”: Miss Colombia armó un escándalo en pleno escenario

No le importó nada y explotó

“¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo”, así fue como Jesenia Orozco, Miss Colombia, hizo un verdadero escándalo en la premiación de Miss Global.

Durante el certamen que se llevó a cabo en Oaxaca, México, la participante sudamericana se inconformó con una serie de irregularidades y explotó en pleno escenario.

“¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos… es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos”.

El conductor de ceremonias no daba crédito y no hizo por censurar a la joven.

En su cuenta de Instagram Jesenia explicó.

“Que gran desastre que viví en México. No es culpa de la gente, todos fueron muy lindos conmigo. Pero odio las injusticias, la corrupción, la falta de respeto, la falta de ética. Estuve 1 mes sin mi hija con el propósito de demostrarle cosas grandes. Pero lamentablemente no salió como lo había planeado. Todo fue un desastre al final. Que experiencia tan desagradable”.