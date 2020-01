Ofrecen oportunidad de trabajo para carpinteros en NY

El Joint Apprenticeship and Training Committee for the High Rise Concrete Carpenters of New York City llevará a cabo una contratación del 12 de febrero al 11 de noviembre de 2020 para 100 aprendices de carpintería, anunció el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York.

Las solicitudes deben obtenerse en persona en el Centro de Capacitación del Consejo de Carpinteros del Distrito de la Ciudad de Nueva York, 395 Hudson Street (entrada de Clarkson Street), Manhattan, el segundo miércoles de cada mes, durante el período de reclutamiento. Las solicitudes estarán disponibles de 7 a.m. a 7:30 a.m. El Centro de Capacitación Carpenter entregará tantas solicitudes como sea posible entre este período de tiempo en los días designados. No habrá admisión después de las 7:30 a.m. Solo el solicitante podrá obtener una solicitud. Para recibir una solicitud, los solicitantes deben proporcionar una identificación gubernamental con foto.

Las solicitudes originales completas deben enviarse por correo al New York City District Council of Carpenters Training Center, 395 Hudson Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014. Todas las solicitudes deben completarse y enviarse por correo a más tardar cinco días hábiles a partir de la fecha en que ee proporcionó la solicitud. El incumplimiento de este requisito descalificará al individuo de una consideración adicional.

Los solicitantes que cumplan con los pasos de solicitud anteriores recibirán una carta de confirmación y permanecerán en el archivo hasta que se anticipe la demanda de aprendices.

Requisitos

El Comité exige que los solicitantes:

Tengan al menos 17 años al momento de la solicitud.

Tengan un diploma de escuela secundaria o un diploma de equivalencia de escuela secundaria (como TASC o GED).

Sean físicamente capaz de realizar el trabajo del oficio sin representar una amenaza directa para la seguridad de ellos mismos o de otros.

Pasen un examen de abuso de sustancias.

Sean ciudadano estadounidense o tener el derecho legal de trabajar en los Estados Unidos. Se requerirá prueba después de la selección y antes de la inscripción al aprendizaje.

Para más información, los solicitantes deben comunicarse con la oficina más cercana del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York o con el High Rise Concrete Carpenters de la ciudad de Nueva York al (212) 727-2224.