Fiscal latina en ‘impeachment’ a Trump se dirige a republicanos en español

We need to hold President Trump accountable because no one is above the law.

Nadie está encima de la ley.

No yo o los otros fiscales.

No los Senadores.

Ni siquiera el Presidente.

¡Nadie! pic.twitter.com/bexiH0Piqs

— Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) January 22, 2020