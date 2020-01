Pugna en el Concejo Municipal por proyecto para que residentes puedan votar en NYC

Mientras promotores de la iniciativa aseguran que tienen el apoyo de 27 concejales, opositores advierten que el sufragio debe ser solo para ciudadanos y anticipan una dura batalla política y legal

El concejal Ydanis Rodríguez introdujo formalmente este jueves en el seno del Concejo Municipal un proyecto de ley que busca que todos aquellos inmigrantes de la Gran Manzana que tengan residencia y aquellos que cuenten con permisos de trabajo válidos, puedan votar en elecciones municipales a partir del 2021.

Y aunque el líder político hizo el anuncio con mucha emoción, advirtiendo que la iniciativa cuenta con el apoyo de una amplia coalición de más de 45 organizaciones y 27 de los 51 concejales, se vislumbra una pugna en el interior del organismo legislativo, pues existe también una gran oposición a la medida. Críticos del proyecto califican como improcedente e incluso “ilegal” el que se pretenda extender el derecho del voto a neoyorquinos que no sean ciudadanos.

“Es un asunto muy simple, si alguien quiere votar tiene que ser ciudadano, y si no es ciudadano, pues no puede tener el derecho al voto”, aseguró el concejal de Queens Robert Holden, una de las principales voces en contra de la propuesta, quien advirtió que cambiar la ley para que casi un millón de portadores de Green Card y permisos de trabajo que residen en la ciudad de Nueva York puedan votar, es muy peligroso para la Democracia.

“Hay elecciones que han sido decididas por muy pocos votos y si permitimos que personas que no sean ciudadanas de este país, sino ciudadanos de países extranjeros voten, vamos a estar en problemas. Estaríamos abriendo una caja de Pandora con influencia de otros países que terminarían decidiendo en nuestras elecciones”, comentó el político de Queens, al tiempo que destacó detalles logísticos.

“Además sería complicado en los puestos de votación cuando haya elecciones nacionales y municipales para distinguir quién es quién. Lo que deberíamos hacer es enfocarnos en hacer que más ciudadanos voten y que aquellos residentes que quieran votar, se hagan ciudadanos, y no darles todos los derechos sin ser ciudadanos. Además no estoy seguro si darles ese derecho al voto es legal”, agregó el antiguo maestro.

Holden también cuestionó duramente a los promotores de la iniciativa, por calificar de anti-inmigrantes a quienes no apoyen el proyecto, y dijo que siente que detrás de todo hay interese políticos.

“Entiendo el punto de vista del concejal Rodríguez de que todos deberían participar, pero es simple, por siglos hemos tenido una estructura de votación limitada a los ciudadanos y si cambiamos las cosas estaríamos corriendo el riesgo de que haya influencia de países extranjeros”, dijo el opositor a la medida. “Decir que alguien es anti-inmigrante por tener una postura diferente no es honesto, además hay que entender que muchas personas con Green Card solo están permitidas para estar cierto tiempo y pueden ser revocadas en cualquier momento. Creo que Ydanis piensa que promover esto lo va a beneficiar a él, o si no, no lo haría, y está equivocado”, comentó el político, advirtiendo que la lucha sobre este proyecto será dura.

“El proyecto apenas acaba de ser introducido, va a tener que pasar por un proceso largo de audiencias y discusiones antes de ser aprobado, pero si eso ocurre podríamos usar otras herramientas como demandas legales o desacuerdos. Creo que Ydanis está interesado en promover una agenda propia y no está pensando en el país”, advirtió Holden.

Gerard Kassar, presidente del Partido Conservador del Estado de Nueva York, también se sumó a las voces en contra y criticó el movimiento que está ayudando a empujar la legislación.

“El concejal Rodríguez y sus colegas ultra izquierdistas, al intentar permitir que quienes no son ciudadanos voten en las elecciones de la ciudad de Nueva York, están devaluando los votos de los ciudadanos estadounidenses que residen en nuestra ciudad”, manifestó Kassar. “Para mí está claro que esto no es más que un intento político cínico de engordar los roles de votación con individuos que reflejarán su filosofía progresista. La propuesta del concejal Rodríguez debe ser rechazada por el alcalde y el presidente del Concejo”.

El concejal republicano Joe Borelli aseguró que lo correcto sería hacer una consulta popular o un referéndum con los neoyorquinos sobre ese cambio en las leyes y no hacerlo a través de la Legislatura Municipal.

“Eso brindaría a los votantes ciudadanos actuales la oportunidad de elegir sobre el tema”, aseguró el político de Staten Island, recalcando que otorgar el derecho al voto a quienes no sean ciudadanos quita valor a la ciudadanía

Tienen fe de que se convierta en ley

Y aunque las voces en contra del proyecto no sorprenden a los promotores de la iniciativa, que hace una década fue presentada en el Concejo Municipal por el concejal Daniel Dromm, donde se hundió, no solo tienen fe de que esta vez sí se convertirá en ley, sino que convencerán a la amplia mayoría de legisladores para que se dé luz verde en bloque.

“Hasta hoy tenemos ya a 27 concejales más los presidentes de Brooklyn y Manhattan apoyando el proyecto, pero queremos ir más allá y dejar claro que si alguien quiere ser un verdadero líder en la ciudad de Nueva York, tiene que tener voluntad de que todas las comunidades que viven con Green Card sean tomadas en cuenta y se les de voz”, dijo el concejal Rodríguez, quien le habló fuerte a quienes se oponen al plan.

“A quienes atacan nuestra propuesta les digo que están en el lugar incorrecto. Aquí hay dos opciones: o están con Donald Trump o están con los inmigrantes y no solamente Albany debe seguir nuestro ejemplo sino la nación entera, porque los inmigrantes contribuimos con esta nación con miles de millones de dólares, pagamos impuestos y merecemos ser representados y elegir a nuestros líderes”, agregó el político de origen dominicano.

Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración del Concejo y otro de los promotores de la iniciativa, explicó que de aprobarse la ley, los residentes y quienes tengan permiso de trabajo podrían votar solamente en comicios locales para elegir Alcalde, Defensor del Pueblo, Contralor de la Ciudad, Concejales y presidentes de los condados y no podrían participar en elecciones nacionales.

“Esto es un acto de justicia. No es una idea nueva sino que queremos restaurar un derecho que existía ya hacía muchos años y vamos a extender ese derecho a más neoyorquinos”, dijo el concejal de Brooklyn, quien se mostró confiado en que al final la ley pasará por una amplia mayoría. “Queremos oír todas las voces, tanto a quienes apoyan la propuesta como a quienes se oponen y sabemos que la vamos a sacar adelante entre todos”.

Steve Choi, director Ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, manifestó que aprobar esta ley es una manera de demostrar que la Gran Manzana va por un camino diferente a las “fuerzas reaccionarias” federales.

“No podemos negar más a casi un millón de neoyorquinos el derecho al voto. Ellos viven legalmente aquí, trabajan aquí, van a la escuela aquí, y están criando familias aquí. Sin embargo, a pesar de pagar miles de millones de dólares en impuestos, no tienen voz en la dirección de nuestra ciudad”, dijo el activista. “El proyecto de ley de votación presenta la oportunidad de corregir ese error para crear una democracia más inclusiva del siglo XXI que funcione para todos los neoyorquinos”.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, urgió al Concejo a que apruebe la iniciativa, a la que calificó como una manera de acabar con la diferenciación entre inmigrantes de primera y segunda clase.

“Empujar este proyecto no quiere decir que sea un acto de locura ni una cosa rara en el cielo sino que es una manera para que más personas puedan tener el derecho a decidir sobre el futuro de nuestra ciudad”, dijo el funcionario.

¿Quiénes podrían votar?

Uno de los requisitos planteados en la ley es que quienes sean nuevos votantes bajo las nuevas premisas, deben haber sido residentes de la ciudad de Nueva York durante al menos 30 días y, de lo contrario, deben calificar para registrarse y votar según la ley electoral del Estado de Nueva York.

La legislación también incluye protecciones clave, tales como educación comunitaria sólida, capacitación para los trabajadores electorales y el personal de la agencia que pueden estar entregando formularios de registro de votantes, y la capacidad de un votante de optar por no registrarse si lo hicieron por error.

“La ciudad de Nueva York lidera al país en la promoción de la inclusión y el empoderamiento de los inmigrantes, pero demasiados neoyorquinos aún no tienen voz en los funcionarios que los representan y las políticas que impactan a sus familias y comunidades”, dijo Susan Stamler, directora de UNH. “Garantizar que los vecindarios participen políticamente resulta en mejores políticas públicas que fortalecen nuestra ciudad. Estamos orgullosos de ser parte de esta campaña y pedimos al Concejo que la apruebe.

La mexicana Sonia Pérez, quien es residente permanente, se mostró muy optimista con el proyecto y aseguró que siendo parte de la ciudad y contando con los documentos migratorios necesarios debe poder ejercer su derecho al voto.

“Nosotros también debemos ser tomados en cuenta y esta ley tiene que aprobarse para que haya más justicia con todos los que trabajamos aquí, pagamos impuestos y sacamos a la ciudad adelante”, dijo la vendedora.

Policarpo Cortés, quien lleva más de 20 años en Nueva York, se mostró esperanzado en que su voz sea contada en las urnas en las próximas elecciones municipales.

“No se trata de pedir nada regalado sino de un derecho que debemos tener como pasa en otros estados”, dijo el inmigrante sobre el derecho al voto que está en juego y que no aplicaría para elegir asambleístas ni senadores estatales, sino solamente cargos municipales.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, por ahora no ha emitido una postura firme sobre el proyecto, pero dijo que está dispuesto a revisarlo minuciosamente para garantizar que no vaya contra las leyes.

“No he mirado el lenguaje exacto del proyecto de ley, pero sé que hay preocupaciones legales sobre ello y dado que es importante hacer cosas apegados a los libros, y dado que tenemos un presidente xenófobo y racista alrededor del país, tenemos que ser muy cuidadosos sobre cómo hacer las cosas”, dijo el jefe del Concejo. ‘Voy a sentarme con los abogados y con Ydanis para tener una conversación sobre lo que puede hacerse”.

Datos del proyecto: