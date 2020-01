¿Quién dijo que el dinero no compra todo? Ser rico te da más años de vida con buena salud

Si tienes dinero, puedes vivir hasta nueve años más que el promedio

Felicidad, paz, tranquilidad, salud, armonía, son algunas de la cosas que no pueden conseguirse con dólares en una tienda. Pero un estudio publicado en el Journal of Gerontology cuestiona la idea de que el dinero no lo compra todo.

Ser rico te da más años de vida con buena salud, es el resumen de los resultados de un análisis de los datos de más de 25,000 personas de 50 años y más, originarias de Estados Unidos y Reino Unido.

Los investigadores descubrieron que tanto los hombres como las mujeres con mayor poder adquisitivo en ambos países viven entre ocho y nueve años más con buena salud, libres de discapacidad, en comparación con quienes viven con pobreza.

En ambos países, a partir de los 50 años los hombres con más dinero viven alrededor de 31 años adicionales en buenas condiciones de salud, en comparación con los 22 a 23 años adicionales que viven los más pobres. Con las mujeres ocurre algo similar: las más potentadas viven alrededor de 33 años adicionales con buena salud en comparación con los 24 a25 años de las más pobres.

La información fue recopilada en 2002 y, durante una década, los sujetos del estudio fueron seguidos para observar varios indicadores de su salud.

“Si bien la esperanza de vida es un indicador útil de la salud, la calidad de vida a medida que envejecemos también es crucial. Al medir una esperanza de vida saludable, podemos obtener una estimación del número de años de vida transcurridos en estados favorables de salud o sin discapacidad“, explicó la doctora Paola Zaninotto, autora principal del estudio e investigadora de la University College London (UCL).