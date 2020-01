Video: Alicia Keys rinde homenaje a Kobe Bryant en los premios Grammy 2020

La lamentable muerte del basquetbolista tiene consternado al mundo entero

Hoy por la tarde el mundo se entristeció frente a una desoladora noticia: el jugador de básquetbol Kobe Bryant, de 41 años, falleció en un accidente de helicóptero. Su hija de trece años y otros acompañantes también murieron en el acto. Y en la noche en la que se celebra una nueva edición de los premios Grammy, nada menos que en “la casa de Kobe Bryant”, que es la de Los Ángeles Lakers -el Staples Center-, las palabras inaugurales fueron de respeto y condolencias ante esta pérdida.

La cantante Lizzo, encargada de abrir la ceremonia con un número musical, antes de entonar las primeras estrofas de la ya mítica “Cuz I Love You” dijo: “Esto es por Kobe“. Más adelante, la anfitriona Alicia Keys tomó la palabra y en su discurso inaugural también se expresó sobre la muerte de Bryant.

Frente a todos los presentes, Keys dijo: “Todos nos sentimos muy tristes porque hoy más temprano, Los Ángeles y todo el mundo perdió a un héroe. Estamos literalmente aquí con el corazón deshecho, en la casa que construyó Kobe Bryant. Kobe y su hija están en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y me gustaría pedirles que nos tomemos un momento para abrazarlos y compartir nuestro apoyo para con sus familias. Jamás pensamos que iniciaríamos así el show”.

En los #GRAMMYs, Alicia Keys le rinde tributo a Kobe y Gigi. "Estamos aquí con el corazón roto en la casa que Kobe construyó. Hoy Los Angeles, Estados Unidos y todo el mundo perdieron un héroe. Kobe y Gianna están en nuestras almas y espíritus."pic.twitter.com/knrYln6VJ8 — NBA Lakers Blog (@NBALAKERSBLOG) January 27, 2020

Luego de esas palabras, y ante un público visiblemente conmovido, Alicia Keys cantó junto a Boys II Men la pieza “It´s So Hard to Say Goodbye to Yesterday” (Jason Mraz). Luego de ese emotivo momento, Keys concluyó: “Te amamos Kobe, eras un hombre extraordinario. Vamos a llorar, a bailar y a amar, y estamos seguros que tendremos una energía hermosa aquí porque eso hace la música, que es lo más sanador del mundo“.