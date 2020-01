El emotivo mensaje de Aracely Arámbula a Danna Paola tras muerte de Mónica en ‘La Doña 2’

La ficción de Telemundo está de luto por lo que se vive dentro de la historia

Danna Paola ha salido de “La Doña 2” tras la muerte de su personaje. La actriz solo tenía una actuación especial en esta segunda temporada y el público al fin vio el trágico desenlace que tuvo en la historia.

Los fans de la actriz no habrían querido ese final para Mónica, pero así tuvo que ser para causar impacto y dar paso a lo que sigue con su madre Altagracia. Este último personaje lo interpreta Aracely Arámbula y tras la emisión del triste capítulo le dedicó unas sentidas palabras a su hija de la ficción.

“Mi niña bella te veo con ese collar y sufrooooo me dolió el alma perder a mi Monica“, escribió Arámbula en Instagram. “Cuando seas mami me entenderás mi Danita hermosa. Gracias por hacer una maravillosa y única Monica. Orgullosa de ti y de tu enorme talento. Muy feliz de haberte tenido de hija te adoro y te deseo llegues más lejos del vuelo que has emprendido desde niña, mi niña talentosa. Gracias por dejarme saber lo que se siente tener una hija, bendiciones siempre y no quise perderte sigo sufriendo con Altagracia”.

“Mi madre hermosa, ay eres una reina…“, respondió Danna entre los comentarios. “Que placer poder haber compartido tanto con estos personajes estos años, gracias por todo lo aprendido fuera y dentro de el set, por tu amor, sentimiento, dedicación y fuerza a esta increíble historia, por hacerla tan iconic e inquebrantable… mi alta siempre estará cuidada por el angelito de Mónica, porque el amor de una hija a su madre siempre será incondicional. Bendiciones para ti always, gracias x tanto !!!!! Hasta siempre”.