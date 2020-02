Brea Frank cree que el comentario de Bianca Marroquín pudo influir en su eliminación

"Lógicamente hay personas que toman en cuenta esto y eso genera de una manera u otra debate"

La tercera fue la vencida para Brea Frank en ‘Mira Quién Baila All Stars’, pues después de tres nominaciones para abandonar la competencia de baile, el público decidió que era el momento de ser eliminado.

El famoso DJ dominicano lleva nominado desde que comenzó el reality de los domingos de Univision: primero se enfrentó a El Bebeto y luego a Fanny Lu, en ambos casos el público le dio todo su apoyo. Pero este domingo tenía dos fuertes contrincantes: Kiara Liz, a quien sus seguidores la salvaron con el 39 % y Sofía Castro que obtuvo el 42%, mientras que Brea solo el 19%.

Luego de que fuera despedido en el show hablamos con Frank, quien además de su salida, se refirió al comentario que hizo una de las juezas, Bianca Marroquín, quien la semana pasada cuando él fue salvado le pidió al público que votara por el talento en la pista de baile y no por la popularidad.

“Es una posibilidad que siempre ha existido: salir o seguir… Esta vez la gente decidió que saliera de la competencia, y lógicamente de eso se trata, no podíamos ganar todos… Yo feliz de conocer tanta gente bonita… Me llevo la experiencia de ‘Mira Quién Baila’, el reto de a mí mismo de aprender, es una gran oportunidad que a cualquier talento le deseo”, comenzó diciendo Brea.

Sobre por qué cree que esta vez el público no lo apoyo como las anteriores, esto nos dijo:

“Se dividieron los votos, se dividió la puntuación, hubo sugerencia de que voten del que mejor baile, quizás no era mi fortaleza frente a dos tremendas competidoras… Kiara Liz, me desvivo mirándola en el escenario, y con Sofía la competencia era muy dura”.

Y precisamente sobre el pedido de Bianca la semana pasada de que se votara por el talento en la pista y no por la popularidad, Brea Frank cree que sí pudo haber influido para que él tuviera que abandonar la competencia:

“Lógicamente hay personas que toman en cuenta esto y eso genera de una manera u otra debate, yo no me ando fijando en el escenario lo que otro diga, simplemente traté de dar lo mejor de mí, y eso es lo que me llevo disfrutar de esto, y lo que gané de mi fundación”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

