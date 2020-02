Millones reportan enfermedad en sitios de trabajo un día después del Super Bowl

¿Debería ser un día feriado?

Este lunes se espera que millones de personas hagan uso de uno de sus días de enfermedad para no presentarse en sus puestos de trabajo.

El fenómeno es conocido como la “Fiebre del Super Bowl“ ya que suele ocurrir el día después del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

The Workforce Institute at Kronos, la organización que ha dado seguimiento al tema desde 2005, calcula que 17.2 millones de estadounidenses no se presentarán a sus trabajos. La estimación se basa en una encuesta hecha a 1,148 personas en la que se preguntaba si se iba a llamar enfermo el día después del Super Bowl.

Según Workforce Institute, las ausencias no solicitadas con anterioridad representan un costo del 22% de la nómina básica de las empresas. Además de la productividad también se afecta la moral de los empleados ya que otros deben duplicar sus tareas.

La información dice que un 9% de empresas sondeadas estudian advertencias a las ausencias del post Super Bowl, pero en general la mayoría aceptan la situación.

El fenómeno ha llevado a estudiar en declarar al lunes después del Super Bowl como un día feriado. También se ha pedido que se haga el domingo antes del feriado de Día de los Presidentes, que usualmente se celebra el tercer lunes de febrero.

¿Cuál te parece la mejor cura para la fiebre del Super Bowl?