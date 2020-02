El NYPD confirma alza del 16.9% en crímenes mayores en la Gran Manzana

Las únicas estadísticas que registraron disminución en enero fueron las de asesinatos y violaciones

El año 2020 no comenzó con buenas noticias para el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), luego que este martes el alcalde Bill de Blasio y el comisionado de Policía Dermot Shea revelaran que en comparación con el mismo periodo del 2019, en enero pasado se registró un alza del 16.9% en cinco de los siete crímenes mayores, incluyendo el robo en propiedades, asalto a mano armada, robo en gran cuantía, asalto agravado y robo de autos.

Durante la rueda mensual sobre las estadísticas del crimen, el máximo jefe del NYPD mostró las cifras que demuestran que mientras en enero del 2019 los crímenes mayores totalizaron 7,622, en ese mismo mes de este año la cifra fue de 8,875.

El alza más notable se dio en el robo de autos con 70% más este año, mientras los robos en general registraron una subida del 36.8%. Otros crímenes que aumentaron fueron los hurtos en un 20.6%, los robos en gran cuantía en 10.7% y los asaltos agravados en 7.9%.

“Cada miembro del NYPD entiende que detrás de cada estadística de crimen hay una víctima que merece justicia”, dijo Shea, agregando que a través de los “programas de la Policía Vecinal y la vigilancia de precisión, nuestros oficiales están fomentando relaciones críticas con las comunidades a las que sirven. Las mujeres y hombres del Departamento continuarán siendo implacables para abordar los aumentos en el crimen”.

Las balaceras también registraron una notable alza en enero, cuando se registraron 77 incidentes en los cinco condados, lo que fue 28.8% más en comparación con el 2019, cuando los tiroteos fueron 55. Y lo más preocupante es que esos incidentes este año dejaron 83 víctimas, que comparados con los 59 baleados el año anterior, es un alza del 40.7%.

De las categorías que usa la Uniformada para medir la criminalidad y que están compuestas por siete crímenes mayores, solamente dos, las violaciones y los asesinatos, no han registrado un aumento. Mientras hubo 31 asesinatos y 165 violaciones en el 2019, el mes pasado solo fueron 23 y 125 respectivamente, una reducción del 20% en ambos crímenes.

Entre tanto, los crímenes de odio también registraron una baja del 24% en el primer mes del 2020.

“Si bien estamos tomando muy en serio los desafíos que enfrentamos el mes pasado, la Policía de Nueva York utilizará esos datos y usará la aplicación selectiva para combatir el crimen. A medida que dupliquemos nuestros esfuerzos, construiremos vínculos con nuestros neoyorquinos más jóvenes para hacer que nuestra ciudad sea más segura y más justa”, dijo el alcalde De Blasio.

¿Culpan al fin de las fianzas?

Durante la rueda de prensa en Harlem se volvió a hacer referencia a la necesidad de cambiar la nueva ley de fianzas, al dejar ver que una de las posibles causas en el aumento de los crímenes es el que algunas personas están volviendo a delinquir al no quedar detenidas tras ser arrestadas al cometer un crimen previo.

“Si dejas salir a las personas que cometen muchos delitos, eso es una vigilancia de precisión a la inversa y estamos viendo los efectos en un tiempo muy rápido, y es por eso que estamos tan preocupados”, dijo Shea.

Tina Luongo, abogada criminalista de The Legal Aid Society, indicó: “Como cualquier persona seria sabe, un mes de datos no puede decirnos nada significativo sobre las tendencias delictivas. Esta es simplemente una desinformación errónea e irresponsable por parte del comisionado de Policía Dermot Shea, y otros opositores de la reforma de la fianza, felices de ignorar la realidad cuando no sirve a su agenda. El hecho es que el crimen está en mínimos históricos de todos los tiempos, y ha sido consistentemente bajo incluso cuando las tasas de liberación de la detención preventiva han aumentado constantemente”.

La controversial reforma de fianzas del estado, que entró en vigor el pasado 1 de enero, exige la liberación de la mayoría de los acusados de delitos menores y delitos considerados “no violentos”.

Ahora son varias las voces que están pidiendo a los legisladores en Albany que hagan cambios a la nueva ley, a lo que el gobernador Andrew Cuomo ha respondido que los cambios se darán como parte de lo que calificó como un “proceso continuo”. Durante su discurso presupuestario anual el mes pasado, el mandatario sugirió que la ley de fianzas podría enmendarse en las “próximas semanas”.

