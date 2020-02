Nicki Minaj acusa a su ex de maltratarla y él responde culpandola de encubrir la violación a una menor

La eterna rival de Cardi B está en tremendo problema

La primera gran pelea en Twitter entre dos estrellas del rap de este 2020 se ha producido este mismo miércoles con el último episodio del largo culebrón que enfrenta a Nicki Minaj,su expareja Meek Mill y su marido Kenneth Petty.

Hace unas semanas, Nicki y su actual esposo protagonizaron un altercado en una tienda de West Hollywood cuando coincidieron allí con Meek y acabaron a gritos. Ahora han decidido retomar esa discusión donde la dejaron a través de la esfera virtual, después de que el segundo echara más leña al fuego dándole un ‘me gusta’ a una publicación que se burlaba de Kenneth.

La intérprete de ‘Anaconda’ no tardó en salir en su defensa compartiendo, en primer lugar, una serie de memes burlones acerca de su antiguo novio en sus Stories de Instagram y echando mano más tarde de su perfil de Twitter para acusarle de haberla maltratado físicamente frente a su entonces suegra durante el tiempo que duró su relación sentimental.

Además, Nicki sostiene que Meek le propinó una paliza a su propia hermana mientras lo grababa en vídeo y que también envió a su madre al hospital tras golpearla brutalmente.

“Lleva tuiteando sobre mi hombre más de un año”, ha afirmado ella en su perfil, utilizando repetidamente el término derogativo ‘ni**a’, para justificar que haya decidido romper justo ahora su silencio. “Va por ahí diciendo que intentó entrar en mi perfil para verle, pero que le había bloqueado. Es hora de que pase página”.

La respuesta de su exnovio no se ha hecho esperar y se ha centrado en destacar el papel que Nicki ha jugado en el proceso legal contra su hermano, quien finalmente ha sido declarado culpable y condenado a 25 años de prisión por violar y golpear a una menor.

“La única manera que se te ocurre de intentar destruir mi carrera es diciendo que maltrato a las mujeres… sin mencionar que tu hermano ha sido condenado por violación y que tú has pagado su abogado… ¡tu hermano también golpeó a esa niña! Sabes que lo sé”, ha afirmado Meek Mill, añadiendo que esa fue la razón por la que él decidió alejarse de la rapera: “Sabías lo que tu hermano estaba haciéndole a esa niña y por esto tuve que alejarme de ti”.

Algunos de los mensajes que ambos intercambiaron en los momentos más acalorados de la pelea han sido eliminados de sus respectivos perfiles, pero en varios de ellos Nicki acusaba a su ex de utilizar “la supuesta agresión” a una menor para destruir la reputación de otro artista al mismo tiempo que insistía en que existen pruebas de que la madre de esa niña le pidió 20 millones de dólares a cambio de retirar las acusaciones contra su hermano.

Meek, por su parte, no dudó en recordarle que su marido Kenneth cumplió condena por un delito de violencia sexual y que aparece en el registro de agresores sexuales del estado de Nueva York.

Parece que Meek Mill ha sido el primero en cansarse de ese intercambio de tuits y se ha retirado del “juego” porque le parecía “ridículo” dedicar su tiempo a mandarle mensajes a su ex mientras su novia, que ha desvelado que está embarazada, se encontraba justo a su lado.

“¡Vete a la iglesia y déjame en paz! No me puedo creer que la gente de esta industria permita que personas así sobrevivan tanto tiempo, sabiendo que son horribles y que tienen una educación terrible. ¡Todos saben lo que sucede! Yo estoy en una posición de poder y nunca me ha dado miedo decir las cosas alto y claro”, ha afirmado para despedirse.