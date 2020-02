“Travieso” y “Kochulito” se agarran a golpes en redes sociales por la lista de “Lama Lamita”

El analista de boxeo dijo que lamentaba la molestia de Jorge Arce

La lista que publicó Eduardo Lamazón sobre los boxeadores mexicanos históricos causó gran revuelo, sobre todo con los ex boxeadores Jorge “Travieso” Arce y Fernando “Kochulito” Montiel.

El “Travieso” respondió la publicación del analista diciendo que no compartía su opinión de estar debajo de algunos ex pugilistas como el “Kochulito” y Antonio Margarito, debido a que él se ha hecho de un gran nombre. Sin embargo, Montiel no guardó silencio y comenzaron a pelear.

“Con respeto Don Lama, yo sé que no fui el mejor, ni pretendía serlo, pero me gane un lugar en el mundo del Boxeo a base de pundonor, y valentía, que ponga al tira piedras de Margarito y Cochul por encima de mí, se me hace una falta de respeto pero en fin son sus argumentos”, escribió Arce.

“Para empezar, “Travieso Arce, te dio un lugar súper privilegiado don Lamazón y pa’ continuar, ¡jamás vas a ser mejor que yo JAMÁS! O si gustas lo podemos demostrar tú dices”, replicó el “Kochulito”

La discusión subió de tono y ambos se dijeron varias groserías y se retaron a golpes, pero el momento acalorado no llegó a más.