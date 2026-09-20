MTA busca trabajadores en Nueva York: nuevas vacantes con salarios de hasta $121,000

La Autoridad Metropolitana de Transporte publicó nuevas oportunidades laborales en Nueva York para puestos administrativos, recursos humanos, planificación, asuntos legales y tránsito. Los salarios de las búsquedas recientes parten de unos $45,000 y, según el cargo y la experiencia, pueden superar los $121,000 anuales.

Vacantes en la MTA: puestos y salarios

La MTA continúa incorporando trabajadores en Nueva York y, en los últimos días, publicó una nueva tanda de vacantes para perfiles muy diferentes, desde personas con diploma de secundaria y experiencia laboral hasta profesionales con estudios universitarios.

Entre las búsquedas publicadas el 18 de septiembre de 2026 aparecen puestos en Manhattan, Brooklyn y Long Island City, con oportunidades en NYC Transit, MTA Headquarters y otras unidades del sistema de transporte.

Una de las posiciones mejor remuneradas es para trabajar en el programa de paratránsito Access-A-Ride. Dependiendo del nivel para el que califique el candidato, la remuneración puede alcanzar los $121,004 al año.

Los interesados pueden consultar las búsquedas vigentes y aplicar directamente a través del portal oficial de carreras de la MTA.

Empleo en Access-A-Ride con salario de hasta $121,004

La MTA busca Staff Analysts para el área de Eligibility and Compliance de Paratransit, con sede en Long Island City. La posición está vinculada a Access-A-Ride, el servicio destinado a personas que no pueden utilizar de manera total o parcial los autobuses y el subway debido a una discapacidad.

Los salarios varían según el nivel:

Staff Analyst I: entre $71,203 y $84,295 anuales.

Staff Analyst II: entre $82,673 y $92,077.

Associate Staff Analyst: entre $93,453 y $121,004.

La posición permite solicitar teletrabajo después de los primeros 30 días.

Las responsabilidades incluyen procesar apelaciones relacionadas con elegibilidad para Access-A-Ride, organizar audiencias, responder consultas, analizar información y preparar reportes.

Los requisitos también dependen del nivel al que aspire el candidato. Para algunas modalidades es posible calificar combinando estudios y experiencia.

Por ejemplo, para Staff Analyst I y II puede aceptarse una maestría en determinadas áreas, una licenciatura acompañada de experiencia profesional, un grado asociado con más años de experiencia o incluso diploma de secundaria con suficiente experiencia laboral relevante.

MTA busca analista de recursos humanos y no exige título universitario

Otra de las oportunidades recientes puede resultar interesante para candidatos que tienen experiencia profesional pero no completaron una carrera universitaria.

La MTA publicó una búsqueda de Operations Analyst HRIS para trabajar en Manhattan, en el área de Human Resources Data Science. El salario inicial publicado es de $45,125, con una escala progresiva que alcanza los $75,208 anuales.

Para aplicar se requiere diploma de secundaria o GED, al menos tres años de experiencia procesando información de recursos humanos y conocimientos de sistemas de bases de datos como PeopleSoft. Para el caro, la MTA menciona como preferente, pero no obligatorio, tener un título universitario o un associate degree relacionado con negocios.

El trabajo incluye administrar información sobre nuevas contrataciones, promociones, transferencias y cambios salariales, además de procesar datos y consultas vinculadas con los empleados.

Puesto administrativo con sueldo de hasta $84,900

También está abierta una posición de Administrative Support Coordinator en la Oficina del Chief Financial Officer de la MTA. El trabajo es de tiempo completo y se desarrolla en 333 West 34th Street, Manhattan.

El rango salarial publicado es de $67,920 a $84,900 anuales, y la búsqueda permanecerá abierta hasta que el puesto sea cubierto. Después de 30 días, el empleado puede solicitar un día semanal de teletrabajo.

Para este empleo sí se exige una licenciatura relacionada con negocios y un mínimo de tres años de experiencia en funciones administrativas y de análisis.

Entre las tareas aparecen preparación de reportes, coordinación de consultas internas y externas, seguimiento de procesos y apoyo administrativo al área financiera.

Vacante de analista para planificación de autobuses

La MTA también busca candidatos para Staff Analyst Trainee I/II dentro del área de planificación de operaciones de autobuses. La posición está ubicada en 2 Broadway, Manhattan, y tiene un horario previsto de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los salarios publicados son:

Staff Analyst Trainee I: $55,782 a $59,128.

Staff Analyst Trainee II: $60,247 a $66,939.

El puesto está orientado al análisis de tiempos de recorrido y datos de pasajeros para ayudar a planificar horarios y posibles modificaciones del servicio de autobuses.

En este caso, todos los candidatos deben contar con una licenciatura en un área relacionada. Para el nivel Trainee II también se requiere un año de experiencia como Staff Analyst Trainee I.

La búsqueda permanecerá abierta hasta cubrir la posición.

También buscan paralegales

Otra convocatoria publicada el 18 de septiembre corresponde a un Paralegal para el departamento legal de la MTA en Manhattan.

La remuneración anunciada es de $79,568 al año y la posición también permanece abierta hasta ser cubierta. Permite solicitar un día semanal de teletrabajo después de los primeros 30 días de empleo.

El trabajador brindará apoyo a los abogados de la agencia en asuntos relacionados con litigios, contratos, transacciones y funcionamiento institucional, entre otras tareas.

Qué beneficios ofrece la MTA

Además del salario, la MTA informa que sus empleados pueden acceder, dependiendo del puesto y convenio aplicable, a seguro médico, dental y de visión, licencia paga, planes de retiro, pensiones para trabajadores elegibles, programas de capacitación, reembolso de matrícula y pases de transporte.

La agencia emplea alrededor de 70,000 personas en áreas que van desde operación de autobuses y trenes hasta ingeniería, tecnología, administración, finanzas y políticas públicas.

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Cómo aplicar a un empleo de la MTA

Las solicitudes se presentan en línea. Los candidatos externos deben ingresar al sitio de carreras de la MTA, localizar la posición que les interesa y seleccionar la opción Apply.

Quienes nunca hayan aplicado anteriormente deberán crear una cuenta. Los candidatos que ya estén registrados pueden ingresar con sus credenciales y utilizar el mismo perfil para solicitar otras posiciones.

Antes de enviar la solicitud, conviene revisar cuidadosamente los requisitos de cada puesto, porque el nivel de educación y experiencia requerido varía considerablemente.

Mientras algunas oportunidades exigen licenciatura o estudios avanzados, otras —como la posición de Operations Analyst HRIS— permiten aplicar con diploma de secundaria o GED y experiencia laboral relacionada.

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Las búsquedas también pueden cerrarse una vez cubierta la posición, por lo que las personas interesadas deberían comprobar que la convocatoria sigue activa antes de iniciar la solicitud.

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