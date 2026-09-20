Seguro Social y SNAP: quiénes recibirán pagos del 21 al 25 de septiembre

Millones de personas en Estados Unidos recibirán beneficios del Seguro Social o SNAP durante la semana del 21 al 25 de septiembre. Sin embargo, las fechas dependen del programa y, en el caso de la asistencia alimentaria, del estado donde viva el beneficiario.

Seguro Social tendrá un pago el 23 de septiembre

El miércoles 23 de septiembre corresponde al último pago del mes dentro del calendario regular del Seguro Social basado en las fechas de nacimiento.

Ese día recibirán sus beneficios quienes nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Los dos grupos anteriores ya recibieron sus pagos: el 9 de septiembre correspondió a quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes, mientras que el 16 de septiembre fue el turno de las personas con cumpleaños entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Este calendario no se aplica a todos los beneficiarios, ya que existen excepciones, entre ellas las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, quienes siguen un calendario diferente.

SNAP seguirá depositando beneficios en varios estados

A diferencia del Seguro Social, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no tiene una única fecha nacional de pago. Cada estado determina cuándo deposita los beneficios en las tarjetas EBT de sus participantes.

El estado de Florida reparte los beneficios durante los primeros 28 días de cada mes y utiliza determinados dígitos del número de caso para establecer la fecha en que cada beneficiario recibe su depósito.

En Louisiana habrá dos fechas de pago durante la semana.

El 21 de septiembre corresponde a beneficiarios incluidos en el calendario aplicable cuyo número de Seguro Social termina en 8.

Posteriormente, el 23 de septiembre recibirán sus beneficios quienes tengan una terminación en 9.

De esta manera, el miércoles 23 será una de las fechas clave de la semana: coincidirá el último pago del calendario regular del Seguro Social basado en cumpleaños con depósitos de SNAP en distintos estados.

Los beneficiarios deben tener en cuenta que recibir Seguro Social o SNAP no significa automáticamente que tendrán un depósito entre el 21 y el 25 de septiembre. La fecha dependerá de las reglas y el calendario aplicables a cada persona.

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