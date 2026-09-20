El hermano de Diana de Gales defiende sus señalamientos sobre el rey Carlos III: “Estoy diciendo la verdad”

Charles Spencer, IX conde de Spencer y hermano de la fallecida princesa Diana de Gales, defendió sus señalamientos sobre el rey Carlos III en su nuevo libro.

En su libro, Spencer reveló que, tras la trágica muerte de la princesa Diana en 1997, sostuvo una conversación con el entonces príncipe Carlos, con quien Diana estaba casada, pero para ese momento estaban separados. Carlos, quien ya había revelado su infidelidad a Diana con la actual reina consorte Camila, le dijo a Spencer que Diana “pronto sería olvidada” tras su muerte, luego de que el conde se negara a que sus sobrinos, los príncipes William y Harry, caminaran detrás del féretro de su madre en su funeral.

En una entrevista para la BBC, Spencer dijo que está “diciendo la verdad” sobre la llamada telefónica que mantuvo con el rey Carlos III en ese momento.

“Puedo decirte aquí y ahora que esas fueron exactamente las palabras que él dijo”, dijo el conde en la entrevista.

Tras la revelación de Spencer en su libro, el Palacio de Buckingham se pronunció en un escueto comunicado. “Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”.

Con respecto a esta respuesta, Spencer respondió en la entrevista. “Bueno, ¿está furioso? ¿Está furioso o se siente avergonzado?. Solo he tenido dos conversaciones telefónicas con el príncipe Carlos en toda mi vida. Estaba muy atento a lo que decía y esas son precisamente las palabras que usó, y te lo prometo ahora mismo. De verdad, eso es lo que dijo. No lo escucho decir que no haya dicho eso”, explicó.

En la entrevista, Charles se refirió a la llamada en cuestión con el rey Carlos, donde le aseguró que su hermana no estaría de acuerdo con que sus hijos caminaran detrás de su féretro. Spencer aseguró que el rey “se enojó muchísimo” y “despotricó durante un rato”, acusando a su familia de no tener un sentido del deber adecuado.

“Y luego se detuvo y pensé: ‘Ah, ahora, ahora se va a recomponer y dirá algo más apropiado’. Y entonces dijo: ‘La olvidaremos muy pronto'”, recuerda Spencer.

El conde aseguró que quedó atónito después de escuchar aquellas palabras. “Simplemente, después de un silencio atónito, le dije: ‘No puedo creer que acabes de decir eso’. Y le colgué”.

“Swan Song: Diana, My Sister”, el nuevo libro de Charles Spencer, saldrá a la venta la próxima semana y se espera que sea muy crítico con la familia real británica.

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