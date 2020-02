“Todos somos responsables”: Ricardo Peláez da la cara tras la goleada ante Tigres

El directivo señaló que los jugadores respaldan el proyecto

El presidente deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez, comienza a sentir presión luego de que los resultados no han acompañado al equipo, pues hace un par de semanas fueron eliminados de la Copa MX y ahora tuvieron su primer derrota en Liga MX ante los Tigres.

Luego del descalabro, Peláez habló en zona mixta, explicando el momento que atraviesa el cuadro rojiblanco:“Estamos con las maletas hechas, como se dice, los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores también y todos somos responsables. Creo que los jugadores defienden a su técnico y defienden el proyecto en la cancha, dejando todo, esforzándose. El día que veamos que no se da eso, bueno, estaremos más preocupados. Insisto, me parece que es un tema más de funcionamiento, de adaptación de los que llegan con los que estaban. Veo un buen grupo, veo alegría, entusiasmo, compromiso en la cancha y eso me tiene optimista”.

🐯🐐 | @RPELAEZ9 sobre la continuidad de Luis F. Tena: “los jugadores defienden a su técnico y al proyecto en la cancha” 📽️ | @jera_suarez pic.twitter.com/vQMxxtgEwD — Azteca Deportes Noreste (@adnaztecatv) February 9, 2020

El mismo Peláez hizo una autocrítica de lo ocurrido hasta la fecha 5 del Clausura 2020: “Todos hemos quedado a deber, empezando por mi, en la medida que se me apoyó para tomar la decisión del cuerpo técnico, en la medida que elegimos junto con el cuerpo técnico a los refuerzos, porque así fue, no como dicen otros y hay que dar la cara, el equipo no está funcionando, simple y sencillamente y hay responsables, todos somos responsables y el máximo responsable como director deportivo, soy yo”.

“Hay que dar la cara, el equipo no está funcionando, el máximo responsable como director deportivo soy yo” Ricardo Peláez 🎙 🎥 @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/dOfiStTeYV — alexmtz⚽️ (@alexmtz8603) February 9, 2020

El ex jugador del Rebaño fue el encargado de reforzar al equipo para este torneo, contratando 7 futbolistas, que hasta el momento no han dado los resultados esperados.