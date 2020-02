Adrián Lastra al público de ‘Mira Quién baila All Stars’: “Les pido el favor de que me dejen estar en la final”

El actor español sueña con cumplir su objetivo dentro del concurso de baile

La disciplina, la pasión, el profesionalismo y la entrega, ha convertido a Adrián Lastra en uno de los famosos competidores de esta temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars’, que la producción lo pone a competir consigo mismo, y cada semana su reto físico en la coreografía es mayor.

Ya semifinalista del reality de Univision, al actor y cantante español, le toca enfrentarse a lo que hace unas semanas nos confesó que era su preocupación: ell voto popular, ya que los cuatro que llegaron hasta esta instancia quedaron nominados.

Si bien sigue pensando que entre Kimberly Dos Ramos, Sofía Castro y Kiara Liz, él podría ser el menos popular, su esperanza es que día a día se ha ido conquistando al público, y el amor que le expresan en la calle es cada vez mayor.

“Es cierto que es muy diferente la primera gala que ahora que estamos en la semifinal, y yo se que he dicho contigo que si me iba a voto popular yo quedaba afuera… He notado que hay mucho cariño en la gente de Estados Unidos, yo confío en ellos, es que yo confío en los demás más que en mí, por eso les quiero dar a la gente la confianza para que ya no, porque yo pida nada, ya si tú quieres, como audiencia, seguir disfrutando de mi sacrificio, de mis errores, pero sobretodo de mi corazón, que es lo que yo he dejado arriba de ese escenario, invito a todo el mundo que entre a Univision.com/conecte, que tiene 10 veces para votar por mí”, dice con mucha esperanza en su expresión.

Pero qué pasa si no sucede, si no recibe el respaldo:

“Yo tengo una cosa muy clara en mi cabeza, que mejor de lo que lo estoy haciendo es imposible, que creo que me están exigiendo un nivel muy alto, y pueden decir que feo que digas eso, pero yo le he compartido mis coreografías a amigos y amigas mías bailarines, y me dicen que es un nivel de un bailarín profesional, el nivel que me ponen a mí es muy alto, con lo cual me encantaría que el público lo viera, vea ese sacrificio…”, asegura Adrián.

Dos bailes, emociones y hasta un beso con su bailarina de por medio, para Lastra es importante su nueva conexión con el público de Estados Unidos, por ello les da este mensaje a través nuestro:

“Lo primero decirle gracias porque día a día he recibido un cariño que no me esperaba, que todos los días me paran en la calle, y cada día voy notando más ya no ‘Pedro’, sino ‘Qué lindo bailas’, así que a toda la gente le digo algo que nunca he hecho, pedir por mí… Yo siempre pido por los demás, y entonces les pido el favor de que me dejen estar en la final, voten pero que lo hagan si les sale del corazón, si te gusta, si lo sientes”.

