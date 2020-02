“No tengo temor de volver”: Leyenda de Chivas se apunta para dirigir al ‘Rebaño’

Un histórico regresaría si se va Luis Fernando Tena

Uno de los más fieles aficionados de Chivas es Fernando Quirarte, ex futbolista y ex director técnico del Rebaño, y que siempre ha mostrado su amor por la playera rojiblanca. Esta vez, el “Sheriff” habló sobre la situación que vive el cuadro tapatío bajo el mando de Luis Fernando Tena.

En La Última Palabra, de Fox Sports, Quirarte fue cuestionado sobre si en el futuro volvería al banquillo del chiverío, y aunque intentó evadir la pregunta, respondió: “Es una pregunta media complicada, pero por respeto a que me la has hecho directamente. Por supuesto que sí, claro, no le tengo ningún temor a volver a dirigir a Chivas”.

🔥"NO LE TENGO NINGÚN TEMOR A VOLVER A DIRIGIR A CHIVAS"🔥#LUP @F_Quirarte así respondió al cuestionamiento de un seguidor, sobre si dirigiría al Rebaño, tras la salida de Luis Fernando Tena: pic.twitter.com/1g1RCkJifV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 10, 2020

A pesar de su respuesta, el ahora analista explicó que para que se concretara su posible llegada, deberían presentarse muchas circunstancias ajenas a su entorno, y que por ende, eso implicaría el despido del ‘Flaco’ Tena, y no era lo que él deseaba.

“No me gustaría, para que eso pase tendrían que suceder muchas cosas. Yo nunca le deseo el mal a nadie, pero es el respeto que tengo con el televidente, me hacen una pregunta que si me gustaría, tengo que contestar”, dijo el ex jugador.

Quirarte dirigió a las Chivas entre 2011 y 2012, además de que fue emblema del rebaño en la década de los 80, cuando consiguió el título de liga en la temporada 86-87.