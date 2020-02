Video: Marwin González siente “remordimiento” y “lamenta” lo que hicieron los Astros de Houston en el 2017

El escándalo de robo de señas parece que será la sombra de todos los involucrados por un buen tiempo

HOUSTON – El pelotero Marwin González fue una de las grandes figuras de los Astros de Houston en el 2017 cuando el equipo ganó la Serie Mundial, su defensa en la primera base y su oportuno bateo contribuyeron a la conquista del título.

González también fue parte del escándalo de robo se señas, y por eso, en declaraciones a los medios el ex-astro dijo sentir “remordimiento”.

“Lamento todo lo que ocurrió en el 2017 y lo que hicimos como grupo”, comentó González el martes.

“Haber afectado a jugadores directamente con esto (que hicimos) y otras cosas, eso es lo que más lamento”, agregó González.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Marwin Gonzalez’s opening statement to the media:<br><br>“I’m remorseful for everything that happened in 2017, for everything that we did as a group, and for the players that were affected directly by us doing this … That’s why I feel more regret and that’s why I’m remorseful.” <a href=”https://t.co/G35XwK2xkB”>pic.twitter.com/G35XwK2xkB</a></p>— Do-Hyoung Park (@dohyoungpark) <a href=”https://twitter.com/dohyoungpark/status/1227296686025908229?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 11, 2020</a></blockquote> https://platform.twitter.com/widgets.js

El lunes, el ex lanzador de las Ligas Mayores Mike Bolsinger entabló una demanda en contra de los Astros de Houston por el escándalo de robo de señas. El pitcher acusa a los Astros de negligencia e injustas practicas de negocio, según informó USA Today.

Bolsinger dijo que a los Astros se les debe quitar los $31 millones de dólares que recibieron en premios por haber ganado la Serie Mundial en el 2017 y que el dinero sea donado a organizaciones sin fines de lucro en el área de Los Ángeles que benefician a niños y a peloteros retirados que necesitan ayuda financiera.