Matías Almeyda aconsejó a Rodolfo Pizarro que fuera a la MLS

El jugador mexicano jugará para el Inter de Miami

Se hizo oficial el traspaso de Rodolfo Pizarro al Inter de Miami de la MLS, y así terminó con la novela que ha vivido últimamente con Monterrey, en donde ni siquiera ya era considerado por el técnico Antonio Mohamed.

Esta noticia no le sorprende al argentino Matías Almeyda, quien reconoció para una entrevista en La Afición, que habló del tema con Pizarro: “Yo creo que pasó por un tema personal. He hablado no solo con Pizarro, sino con muchos de ellos y no se trata de darles un consejo, sino decirles qué cosa es lo que nos hace felices. Acá hay que separar lo que es la parte económica y pensar mucho en qué es lo que quiero, lo que me hace feliz, si me voy a realizar, qué quiero para mi vida deportiva y qué para mi vida personal; entonces, desde ahí tomar una decisión”.

Mano a mano con el @peladoalmeyda ¿Volver a Chivas?

¿El Tri?

De igual forma, el ‘Pelado’ Almeyda expresó su alegría por haber creado un gran grupo de futbolistas y personas en Chivas, ya que estableció lazos sólidos y de amistad con muchos de sus ex pupilos: “Yo tengo la fortuna de que he hablado con todos los jugadores que dirigí en Chivas, con la gran mayoría nos hemos escrito y ha quedado un lazo de amistad muy fuerte, hemos vivido momentos muy lindos; siempre me preocupo por saber cómo están y cómo están viviendo, cómo están sus familias. Me alegra cuando les va bien y cuando puedo ayudarlos desde algún lugar me gusta apoyarlos”.

Para finalizar, Almeyda le deseó éxito a las Chivas para el Clausura 2020, y recalcó que está agradecido con la directiva de San José, ya que lo han tratado muy bien durante su estancia en la MLS.