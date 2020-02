Mexicano se considera afortunado por haber salido de China por brote de coronavirus

Fue una salida "de panzazo", dice, antes de las restricciones que se aplicaron a los viajeros

MÉXICO – El regio Jesús Campos se considera afortunado: él y su familia lograron salir de China tras el brote del nuevo coronavirus que ha provocado una crisis sanitaria a nivel mundial.

Tanto él como su esposa, de origen indonesio-chino, y su hija de dos años están libres del contagio y se encuentran en Monterrey.

Residente de la metrópoli de Shenzhen, en la provincia de Cantón, el joven de 31 años labora para una empresa dedicada a la electrónica y lleva 10 años radicando en aquel país.

“Fue todo tan rápido”, cuenta en entrevista.

El pasado 31 de diciembre, unos casos de neumonía detectados en Wuhan fueron reportados a la Organización Mundial de la Salud; para el 7 de enero, se confirmó que se trataba de un novedoso agente infeccioso.

Durante el Año Nuevo Chino -celebrado a finales de enero-, los ciudadanos regresaron a sus casas para festejar. Fue ahí cuando todo “se puso feo”, relata Jesús. El número de casos creció y empezó el pánico.

“Hubo escasez de alimentos (…) Comenzaron, también, medidas más drásticas. Vivimos en unos departamentos y ya no dejaban entrar a nadie que no viviera ahí. Nos empezamos a poner más nerviosos”.

Escuchó casos de empleados contagiados por lo que se cerraron oficinas, además de que en la ciudad era obligatorio usar tapabocas.

“La gente no era tanto como denunciarte, pero si no traías el tapabocas te decían ‘oye, no nos pongas en riesgo a todos’. Era como una vigilancia entre vecinos y era el cuidarnos los unos a los otros”, contó.

Ante la situación, Jesús y su esposa decidieron dejar China y compraron los boletos el 29 de enero.

“Nos vinimos para acá (México) al día siguiente. Nos compramos los tapabocas que encontramos, unos guantes tipo quirúrgicos y nos subimos al avión. Volamos de Hong Kong a Dallas, y de Dallas a Monterrey”.

Fue una salida “de panzazo”, dice, porque justo el día siguiente, la administración estadounidense anunció que negaría la entrada a extranjeros que hubieran viajado a China en los últimos 14 días, además de que se empezaron a cerrar las fronteras.

Llegando al aeropuerto de Hong Kong, se encontraron con una revisión de temperatura corporal. También, llenaron un formulario en el que se les preguntaba si habían viajado a Wuhan o estado en contacto con personas de esa ciudad.

En Dallas fue distinto. “Ahí como si nada. Todavía no sabían, se había escuchado algo y te daban un papelito invitándote a ir a urgencias si tenías síntomas, pero las personas en general no sabían”.

“Ahorita todos los que llegan los meten a un hotel y no pueden salir hasta 14 días después por el tiempo de incubación”, afirma.

Por ahora, trabaja a distancia, al igual que el resto de sus colegas.

“Todavía no sabemos nada, por lo pronto nos vamos a quedar aquí y según lo que necesite la empresa me pueden mandar a algún lado. Estamos tranquilos aquí”, agregó.