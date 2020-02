Ninel Conde habló del dolor más grande de su vida: la pérdida de su mamá

La famosa cantante mexicana abrió su corazón

Ninel Conde comparte que no puede trabajar el Día de las Madres, pues aún la pasa muy difícil por la pérdida de su mamá, quien falleció hace más de diez años a causa de cáncer.

“El 10 de mayo me querían contratar para un show y dije que no, ahí sí para que veas, porque es un día difícil para mí porque no tengo a mi mami, entonces me refugio en mis hijos y como que trabajarlo me cuesta todavía, me es muy difícil”, expresa.

La mexicana explica que su hermana Myrna ya terminó su tratamiento contra el cáncer de mama, sin embargo, resultó con algunas lesiones por la radiación.

“Ya terminó sus radiaciones, pero sí la radiación quema un poquito la piel y anda medio delicadona con eso, pero ya terminó la radiación”, indica.

“Estamos toda la familia y amigos orando para que pronto ya esté cien por ciento bien y ya olvidarnos de eso”, completa.

El bombón Asesino señaló que el Día de San Valentín lo celebrará trabajando y con su hija Sofía Telch Conde.

“Gracias a Dios voy a trabajar y no voy a tener tiempo de pensar “estoy sola” o “no estoy sola”, hay que generar y voy a estar con mi hija (Sofía), así que ¡qué mejor!“, dice.

Además, Ninel comenta que ya felicitó a Anahí por el nacimiento de su segundo hijo, Emiliano, el pasado 2 de febrero.

“Le mandé un mensaje por redes (a Anahí), pero igual después le escribo, no he querido ser como inoportuna porque cuando uno tiene un bebé, todo mundo te habla, te busca y además no duermes, pero la verdad ella sabe que yo la quiero mucho, me da muchísimo gusto que esté contenta”, cuenta.