Trump triunfa en New Hampshire y así lo presume

El mandatario ya suma 61 delegados del Partido Republicano

El presidente Donald Trump triunfó, como era de esperarse, en la elección primaria del Partido Republicano en New Hampshire.

El mandatario logró los 20 delegados de su partido para esa entidad con 128,707 votos.

A través de Twitter, el presidente Trump presumió un comparativo de su canal de noticias favorito, Fox News, que con el 87% del reporte de casillas, ya había superado el número de votos obtenidos en las primarias por otros mandatarios, como Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.

La segunda posición entre contendientes republicanos fue para Bill Weld, exgobernador de Massachusetts que obtuvo 9.1%.

En apartados tercer y cuarto lugar quedaron Mary Maxwell con 0.6% y Joe Walsh con 0.6%, respectivamente.

Un día antes de la elección, el presidente realizó un mitin en Manchester, donde atacó a los demócratas, pero destacó particularmente su analogía sobre los inmigrantes y las “vívoras”, al leer la letra de una canción de Al Wilson de 1963, “La serpiente”, algo que también había hecho en 2017.

“Una mujer de gran corazón vio a una pobre vívora medio congelada”, comenzó a leer el presidente Trump, mencionando que algo similar ocurría con los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera. “’Te salvé’, gritó la mujer. ‘Y tú me has mordido, ¿por qué? Sabes que tu mordida es venenosa y ahora moriré’. ‘Oh, cállate, tonta mujer, dijo el reptil con burla. Antes de que me llevaras sabías muy bien que era una serpiente”.

El triunfo de New Hampshire se suma al obtenido por el mandatario en Iowa y con ello el respaldo de 61 delegados por ambas entidades. Un aspirante republicano necesita 1,276 delegados para ser nominado como candidato y el presidente Trump no tiene una real competencia.

De hecho, el Partido Republicano en canceló los procesos de elección primaria o ‘caucuses’ en Alaska, Arizona, Hawai, Kansas, Nevada, Carolina del Sur y Virginia, debido a que todos los delegados sean asignados al mandatario.