Enamórate de la salsa de tomate casera con la receta del Chef Oropeza

Prepara y ten lista tu salsa para cuando la necesites, tendrá mucha textura y sabor casero

Si prefieres comprar la salsa de tomate que prepararla tú mismo, ya sea por tiempo o sabor. Te invitamos a que veas esta receta y te enamores de la salsa de tomate casera. Es económica, tendrás a la vista los ingredientes de primera calidad, naturales, aromáticos y sin elementos innecesarios agregados.

El chef Oropeza da una receta que muestra el paso a paso, de una preparación muy sencilla, ideal para principiantes, pero al mismo tiempo con mucha sazón, armonía y textura. Puedes prepararla en un momento libre y tenerla lista para cuando la necesites durante los siguientes días, en pasta, pizzas, huevos y guisos.

La salsa de tomate es una preparación que además de aportar un exquisito sabor, también proporciona nutrientes que incluso ayudan a la absorción de otros.

El tomate aporta carotenoides provitamina A y vitamina C. La Federación Española de la Nutrición señala que una ración de tomate cubre el 61% de las ingestas recomendadas de vitamina C. Esta vitamina también ayuda a al organismo a absorber el hierro en los vegetales (no hemo).

INGREDIENTES

1/4 Taza de aceite de oliva

12 Piezas de tomate saladet maduros

2 Cucharadas de paprika/pimentón/ají

1 Cucharadita de flor de sal

1 Cucharadita de pimienta negra molida

3 Diente de Ajo picado

1/4 Taza de agua

2 Ramitas de orégano fresco

PREPARACIÓN

Calienta aceite de oliva en un sartén y agrega los tomates. Cuando empiezan a cocinarse, revuelve y agrega páprika, sal y pimienta. Deja que los tomates suelten su jugo y machaca con un pisador de papas. Agrega los ajos, deja que se doren ligeramente y liberen su aroma Vierte agua e incorpora el orégano. Baja el fuego y hierve por 5 minutos.

¡La salsa esta lista para usar!

