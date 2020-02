5 tips para evitar la molesta inflamación estomacal

Para muchas personas, es un problema cotidiano

Es común que, después de una comida pesada, una noche de copas o un fin de semana de poca actividad física, el estómago resienta de alguna manera las consecuencias de nuestros malos hábitos. Pero para muchas personas, esas consecuencias son más bien la realidad de todos los días.

La acumulación de gases, la sensación de hinchazón, la distensión del abdomen, son algunos de los síntomas con los que un buen número de personas viven todos los días. Los siguientes tips te ayudarán a evitar la molesta inflamación estomacal sin tener que consumir medicamentos.

Más fibra

Cuando hablamos de hinchazón, la fibra es la clave. Incluir en tu alimentación granos integrales, así como frutas y verduras en su estado natural, incluso crudas, te proporcionará una mayor cantidad de fibra que permitirá a tu aparato digestivo hacer mejor su trabajo. Pero hay un factor que no debes olvidar si te decides a comer más fibra: el agua. Bebe mucha agua si comes fibra para que el efecto no sea exactamente el contrario.

Más papaya

¿Por qué todo mundo recomienda comer papaya cuando el estómago no funciona al 100 por ciento? Porque esta fruta contiene muchas enzimas digestivas que ayudan a descomponer las proteínas y a mejorar la digestión. Y cuando hablamos de hinchazón, uno de los secretos para reducirla es mejorar la digestión.

Cuida la sal

Esa pizca de sal extra en las papas, aunque sea de mar, puede costarte varios centímetros de hinchazón corporal. La sal hace que el organismo retenga líquidos y, a su vez, la cantidad de sangre aumentará. Esto hará que tu abdomen se hinche y luzca visiblemente abultado. Conscientemente, trata de consumir menos sal en tus alimentos.

Más alimentos con agua

Naranjas, sandía y pepinos, son algunos de los alimentos que debes incluir en tu dieta y que te ayudarán a sentir menos inflamación. ¿Por qué? Porque su composición es alta en agua. Los alimentos que cuentan con un alto porcentaje de agua, ayudan a combatir la hinchazón del vientre porque incrementan el agua que circula por tu cuerpo y eliminan el exceso de sodio que hay en él. Vale la pena intentarlo.

Haz ejercicio

Seguramente habrás escuchado esto hasta el cansancio, pero el ejercicio es bueno casi para todo. No es milagroso, pero sí ayuda al organismo a normalizar sus niveles de muchas sustancias (azúcar, agua, sodio, colesterol) y, obviamente, mejora la figura. Realizar al menos 30 minutos de actividad física diariamente mejora el funcionamiento de tu digestión y, por ende, ayuda a eliminar la inflamación.

Decídete a probar estos consejos para experimentar un buen alivio, pero también consulta a tu médico si los síntomas son francamente insoportables o si sospechas que algo más está pasando con tu salud.