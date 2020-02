Marisol Sosa manda contundente mensaje al supuesto hijo de José José

“Haz bien las cosas”: La hija de Anel Noreña le pide a Brayan Fanier que no siga difamando a su padre

Tras seguir anunciando sus shows como hijo no reconocido de José José, es ahora Marysol Sosa quien envía un contundente mensaje a Manuel José.

Por medio de un comunicado publicado en su perfil oficial de Instagram, la hija mayor del “Príncipe de la canción” le pide a Brayan Fanier Álvarez Rojas, mejor conocido como Mauel José, que deje de sembrar más dudas en todo Latinoamérica respecto a su origen biológico, pues de acuerdo a lo que ella habló con su padre, únicamente es un imitador con un gran talento vocal.

“Haz bien las cosas, sobre todo quiero que sepas que yo crecí con mi papá, conocí a mi papá y yo hablé de tu tema con mi papá y al único que le tengo que creer y le creeré por el resto de mis días es a mi papá, ante quien fuiste tú en su vida“, fue contundente al pedirle que no siga difamando las palabras, el tiempo y la atención que su padre le brindó y, sobre todo, porque hoy en día el ya no tiene capacidad de dar réplicas.

En cuando a los comentarios que Manuel José ha hecho en diferentes medios de comunicación, también le mandó un mensaje: “Creo de corazón que eres la persona menos indicada para venir a cuestionar sobre el pasado de la familia que tiene José José aquí”.

La hija de Anel Noreña recodó que desde que su padre vivía, se hicieron las pruebas necesarias para aclarar su parentesco, pero hasta el momento él insiste en asegurar lo contrario, pese a que existe una prueba que demuestra que no es hijo del intérprete de “La nave del olvido”:

“Me llama mucho la atención como hasta este día no has sido capaz de responder toda pregunta que se te hace hacia el hecho de que si eres hijo o no de José José cuando en un momento mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba de ADN, admiró tu talento para imitarlo“, expresó.