El secreto de Angelique Boyer para tener los labios voluminosos

De niña era de esas imparables que se subía a los árboles andaba en bici a todas partes como si viviera en constantes aventuras, mis rodillas raspadas el cabello despeinado y las uñas sucias me dieron una maravillosa niñez. Mis padres y mi hermano me convencieron de que podía hacer las mismas cosas que los niños y lo intenté sin dudar. No se trata de probarle nada a nadie, solo me divertía. #niña #niño #siguejugando