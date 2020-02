Muere la mamá de Rodner Figueroa

View this post on Instagram

Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida!!! Eres el regalo más grande que me dio Dios. Que privilegio ser tu hijo y haber nacido de tu vientre!!! Gracias por regalarme siempre una sonrisa, cobijarme en tus brazos y arroparme de cariño!!! Eres el más puro amor que he conocido y me enseñaste a amor incondicionalmente de una manera generosa. No conocías el egoísmo y fuiste pura de corazón!!! Honraré por siempre tu espíritu alegre y esa pasión por la vida disfrutando de los más simples placeres de la vida!!! Ya te extraño pero estoy en paz y sereno de que todo lo que soy y todo lo que he hecho en la vida ha sido para llenarte de orgullo y satisfacción. Estoy contento de saberte libre y de pensar que estás reunida nuevamente con tu seres queridos. Nos volvernos a ver para fundirnos en un abrazo eterno. Tu cocoliso que te ama y siempre te amará!!! Love you endlessly Mom!!! Mi eucaliptus!!! #mom #qepd #dep #rip