La indignante excusa de pervertido que violó a su hijastra de 7 años en Perú

Un hombre detenido en Perú por, supuestamente, violar a su hijastra de 7 años responsabilizó a la menor del ataque.

El individuo, cuya identidad se desconoce, fue detenido en la comunidad de Fitzcarrald, ciudad de Puerto Maldonado, tras ser denunciado por su pareja, la madre de la menor. Según el reporte de ATV, el sujeto de 33 años, se excusó diciendo que “la menor se le insinuó”.

“El 11 de febrero a las 11 de la mañana, se presentó una señora en la Comisaría de Familia a denunciar una violación sexual. (…) La niña le dijo: ‘mi papá me tocó'”, indicó al referido medio Manuel Azpilcueta Sandovaal, coronel encargado de la región policial de Madre de Dios, en declaraciones a RPP Noticias.

La madre había dejado a su hija con el hombre, y al regresar, vio a la menor con signos de sangre. Cuando fue cuestionada, la pequeña admitió los hechos.

Sin embargo, en una confesión grabada, el detenido culpa a la niña del acto.

“Mi error fue no decirle a su mamá lo que estaba pasando. Que me disculpe”, argumentó. “Ella nunca fue de decir a su mamá sobre lo que está pasando”, agregó.

“Ella me dijo: ‘¿Por qué no lo hacemos?’ Me agarró, me abrazó, yo empecé a manosearle. (…) No hubo penetración, solamente la he rozado”, sostuvo el sujeto.

El médico legista determinó que la menor presentaba lesiones genitales.

Esta semana, la Fiscalía se disponía a solicitar prisión preventiva contra el hombre.