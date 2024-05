¿Cuánto ganaba semanalmente Maripily Rivera por estar en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’ se viven momentos duros, pero otra realidad es que se gana mucho dinero mientras más te mantengas en competencia. Tal como ocurrió con Maripily Rivera, quien además de llevarse los $200.000 dólares del premio, consiguió un buen salario por los cuatro meses que estuvo dentro del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En una entrevista con Molusco, el “huracán boricua” reveló que fue una de las que semanalmente cobraba más dinero dentro del programa.

“Yo soy una de las más caras ahí, para poder estar ahí yo pedí lo que yo valgo, porque en realidad iba a dejar muchas cosas de negocios, de presentaciones mías”, afirmó.

Luego, el entrevistador le preguntó: “¿$7.000 a $12.000 dólares semanales? ¿Más?”.

Ante la interrogante, contestó: “Más. Yo no soy ni de $7.000 ni $10.000 dólares. Yo estaba ahí por más”.

Molusco, al escuchar la cifra, subió el monto y soltó si fue de $15.000 dólares para arriba y ella le respondió: “Ajá, ahí llegaste”.

La producción del show del boricua le sacó una cuenta del tiempo que estuvo ella dentro del concurso y reveló de forma extraoficial: “Maripily sale de ‘La Casa de los Famosos con más de $450.000 dólares en sus bolsillos, bien ganados. Así es esto, había anuncios con cojones, rating con cojones, esa gente gana mucho dinero y tú ganaste mucha plata”.

La boricua indicó que su propósito en la competencia no solo era dinero, ya que asegura que sabe generar bastante. “Yo quise que el público me conociera más porque sé hacer dinero. Yo gano mucho dinero con mi línea de ropa, gracias a papá Dios que ha sido exitosa, tengo mis productos y mi línea de ropa no lleva nada más aquí cinco años, tiene la edad que tiene mi hijo, 21 años. Mis apartamentos yo no los dejo, los tengo alquilados, yo hago dinero por otro lado y sí, si entro ahí me tienen que pagar porque tenía que dejar tantas cosas”.

La famosa indicó que aprovechó también la plataforma para que el público la conociera y sobre todo siendo real. “En el 24/7 vieron que nunca tuve que esconderme detrás de nadie”, afirmó.

