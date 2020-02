La regla para fichar que favoreció al Barcelona… y sentenció al Leganés

El equipo catalán dejó sin su estrella al equipo que está peleando el descenso

No cabe duda que las reglas siempre favorecen a los que más tienen y e mundo del fútbol no es la excepción, así lo confirma la normativa de la Federación Española de Fútbol que le impide al Leganés fichar a algún jugador luego de que el Barcelona pagó la cláusula para llevarse a Martin Braithwaite.

El Barsa quitándole a un equipo que está peleando por no descender a su máximo goleador, sabiendo que el Leganés no podrá fichar

Luego se les llena la boca hablando de filosofía y de la Masía#Valors https://t.co/0g7VMM08Z1 — twiterofilo (@Twiterofilo1) February 20, 2020

El pobre le solucionó el problema al rico y como en la vida, se quedó sin nada.

La decisión no tiene solución en ningún tipo de oficina, todo está avalado con la comunicación de la RFEF que comunica el Leganés no dará permiso para fichar a ningún jugador con contrato, tras la petición del equipo ‘pepinero’ a La Liga y Federación.