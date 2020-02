Pierde el doble de calorías con un gran desayuno

Disminuye antojos dulces y concentraciones de insulina

Algunas personas suelen comer poco en la mañana o incluso saltarse el desayuno con la finalidad de perder peso. Sin embargo, un estudio reciente demuestra que comer un buen y extenso desayuno previene la obesidad y los altos picos de glucosa.

Los estudio en laboratorio en 16 hombres publicado The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism demostró que el proceso de metabolismo conocido como termogénesis inducida por la dieta (DIT) fue 2.5 veces mayor cuando se comió la comida alta en calorías por la mañana que por la noche.

El DIT se refiere a la cantidad de calorías que el cuerpo gasta para calentar el cuerpo y digerir los alimentos.

Los investigadores de la Universidad de Lübeck en Alemania encontraron que el ingerir pocas calorías en la primera mitad del día se compensa por el consumo de mayores cantidades de calorías hacia el final del día y así no se logra el objetivo de pérdida de peso.

Con un desayuno abundante, el hipotálamo –que regula el apetito- contribuye a enviar señales de un efecto saciante, reducción del hambre y menos antojo por los dulces durante la noche, logrando con ello una cena baja en calorías.

Los hallazgos se ven respaldados por otro estudio que la Universidad de Tel Aviv realizó en mujeres con obesidad y que demuestra que comer la mayor cantidad de calorías para el desayuno durante 12 semanas tiene un efecto beneficioso sobre la pérdida de peso, la glucosa y el metabolismo de las grasas que a su vez respalda nuestros hallazgos.

Esta investigación se suma a la aseveración de que saltarse las comidas puede conducir a un aumento de peso. Un desayuno completo nos llenará de energía y nos ayudaré prevenir la obesidad.

