Alexa Dellanos viste todas sus curvas, sin enseñar más de la cuenta y con elegancia

Esta vez menos, fue más...

Alexa Dellanos compartió en Instagram una fotografía en donde aparece, literalmente, vestida de pies a cabeza. La hija de Myrka Dellanos lleva un bodysuit manga larga, de cuello redondo y alto el cual combinó con unos pantalones nude, holgados. Parece que esta es la primera vez en la que la rubia ha dejado todas sus curvas cubiertas y sin transparencias.

Myrka Dellanos le ha enviados varios mensajes ante su belleza más recatada. “Soooooooo cute!!!! God bless you!!!”, escribió como primer comentario. “I love you so much princess and this is one of my favorite picture of you!!! You’re like one of the beautiful flowers! 🌸 🌺”complemento en segundo mensaje.

Este post obtuvo alrededor de 77 mil likes, superando el impacto de escotazo el pasado 26 de noviembre de 2019, en donde aparece con un top negro. En dicho post solo alcanzó 63 mil likes.