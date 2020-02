Confirman tercera temporada de ‘Luis Miguel, La Serie’

Toño Mauri habló sobre el encuentro que tuvo hace unos días en Miami con Luis Miguel

Después del éxito obtenido en la primera temporada de ‘Luis Miguel, la serie‘, Toño Mauri revela que no solo contará con una segunda parte, la cual ya arrancó grabaciones, sino que también se espera una tercera temporada.

El productor, quien mantiene una excelente relación de amistad con Luis Miguel, reveló que hace unos días tuvo la oportunidad de visitarlo en Miami, en donde hablaron sobre los planes de trabajo del ‘Sol de México’ ya que, además de estar reparando un nuevo disco, ya tienen considerado realizar una tercera temporada de la serie que narra su vida.

Mauri evitó hablar sobre el destino de Marcela Basteri en la serie, pero dio a conocer que habrá serie por un buen tiempo: “Yo no sé hasta dónde vaya a contar las cosas que muchos no sabemos, pero tendremos que ver la serie, ver de qué se va a tratar o hasta dónde vaya pero sé que viene la temporada dos y la tres, son dos temporadas“, expresó antes las cámaras de Ventaneando.

Aunque evitó hablar sobre el tema de Aracely Arámbula, con quien también mantiene una amistad, compartió que le da gusto saber que no hay problemas entre ellos: “Por lo menos sabemos que no hay problemas, entonces debe ser que están bien, me daría muchísimo gusto porque Aracely es mi amiga y porque es una familia muy bonita“.

El encuentro con los medios de comunicación se realizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde abordaría un avión con destino a Madrid, España, en donde continúa con los preparativos de la bioserie de Miguel Bosé, la cual iniciará con la preproducción a finales de este año y adelantó que también será una serie controversial y con una gran historia que contar.