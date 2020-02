Para cumplir su sueño de ser papás, estos famosos han recurrido a la ciencia

Kim Kardashian y Ricky Martin tienen esto en común

Varios famosos han recurrido a diferentes procesos para lograr el sueño de convertirse en papás

Inseminación artificial, gestación subrogada y fecundación in vitro son algunos de los procesos a los que han recurrido diversas celebridades.

Sherlyn

Sin duda uno de los casos más recientes es el de la joven actriz, quien en diciembre pasado dio a conocer que se encuentra embarazada de su primer hijo, gracias a la una inseminación artificial.

Tras haberse divorciado en 2016 del político mexicano Gerardo Islas, la actriz recurrió a una clínica de Nueva York para someterse al proceso médico con el que logró quedar embarazada.

A los pocos días de que anunció su embarazo, la también conductora dio una entrevista para el programa Hoy y comentó que eligió un donante que fuera sano y libre de cualquier tipo de enfermedad congénita.

“Elegí que estuviera libre su árbol genealógico de enfermedades como diabetes, estas enfermedades degenerativas que sí se pueden pasar de generación en generación. No sé el país, pero puedes escuchar la voz del hombre, puedes ver la foto de niño. Yo no me metí a elegir que el color de ojos”, explicó Sherlyn.

Sarah Jessica Parker

El matrimonio formado por la protagonista de Sex and the City y Matthew Broderick optó por la gestación subrogada con los óvulos de ella, el esperma de él y el vientre de una mujer anónima.

El resultado: unas mellizas llamadas Tabitha y Marion, quienes nacieron en junio de 2009.

Claudia Álvarez

La intérprete recibió a su pirmera hija Kira el 26 de diciembre de 2020.

La actriz de diversas telenovelas como Simplemente María recurrió también a la inseminación artificial para ser mamá y así lo dio a conocer en su momento por medio de sus redes sociales.

Durante una serie de preguntas y respuestas que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz explicó que afortunadamente ella no tuvo ninguna complicación como parte del proceso de la inseminación y que incluso llevó una vida muy activa.

Ricky Martin

El reconocido boricua también eligió la gestación subrogada para convertirse en padre.

Gracias a este método es papá de los gemelos Matteo y Valetino, quienes ya tienen 11 años. Además, en 2018 se convirtió en padre por tercera ocasión, de la pequeña Lucía.

Mientras que en octubre de 2019 dio la bienvenida a su cuarto hijo a quien llamó Renn, estos dos últimos pequeños también fueron procreados por el mismo método.

Kim Kardashian

Si bien la famosa empresaria tiene cuatro hijos, sólo los primeros dos fueron engendrados en su vientre.

Sus hijos más pequeños, Chicago, de dos años y Psalm, de 9 meses, nacieron por medio de la gestación subrogada.

Esta decisión se tomó debido a que Kim Kardashian tuvo varias complicaciones de salud en sus dos embarazos.

De acuerdo con una nota de TMZ, para el caso de Chicago, se buscó que fuera una mujer saludable, afroamericana y quien ya había sido mamá en otras dos ocasiones anteriores.