6 consejos fáciles de aplicar para mejorar tu salud sexual

Tanto la educación sexual como la higiene son valores fundamentales para disfrutar con confianza y placer

Mantener una buena salud sexual es muy importante para tu bienestar físico y mental. Además, de que la sexualidad también se encuentra relacionada con tu relación de pareja.

En este artículo, y gracias a En Pareja, te daremos seis recomendaciones que deberías aplicar, para la mejora de tu salud sexual, en pro de tu bienestar integral:

1. Mantente informado

Es bueno que siempre sepas la información nueva que se genera a diario con respecto a la sexualidad, como las posiciones sexuales o besos que no conocías, en cómo puedes mejorar tu técnicas sexuales como el sexo oral, los juguetes, o herramientas que puedas usar durante el sexo, y sobre todo, los nuevos métodos anticonceptivos y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

2. Debes conocerte

La sexualidad es algo íntimamente personal, pero esto no significa que tu no puedas obtener información de ti mismo a través de la aceptación de tu cuerpo al verte sin ropa o conocer tus reacciones al darte o recibir placer.

El conocerte es algo importante dentro de las relaciones sexuales, ya que de esta manera podrás tener confianza en ti, te dejarás llevar por el deseo sexual y lo disfrutarás aún más.

3. Compromiso

La fidelidad es algo que le da a la relación confianza, emoción y paz, ya que es algo con la que las parejas demuestran su amor y respeto hacia el otro.

4. Dejas tus límites establecidos

Si bien en el sexo todo se vale, siempre es necesario aprender a decir no o en tal caso dejar claro que estás dispuesto o no a hacer. Porque llegar a la intimidad con alguien, no significa que solo va a valer el placer de uno. Pues en cuanto a sexualidad, ambas partes son importantes y deben disfrutar.

5. Ejercítate

Practicar algún deporte, ir al gimnasio o simplemente caminar a diario, te permitirá tener una mayor resistencia física, un mejor ánimo y energía. Algo que en el sexo siempre necesitarás.

6. Higiene íntima

Es importante que tus genitales cuenten con una adecuada limpieza en todo momento, ya que además de ser fundamental para cuidar tu salud, es algo que permitirá a la pareja sentirse cómodos.

Si cumples con cada uno de los puntos expuestos anteriormente, tendrás una vida sexual saludable, confiable y placentera.