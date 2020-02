El esposo de Sabrina Sabrok intentó estrangularla: la policía de Houston lo detuvo

Terrible situación la que atraviesa la estrella porno

Sabrina Sabrok denunció que fue víctima de violencia intrafamiliar. La polémica estrella porno ventiló en redes sociales que su esposo la intentó asfixiar después de una discusión.

“Hace algunos días, fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente pude escapar, y logré llamar una patrulla”, dijo Sabrina sobre el suceso que tuvo lugar en Houston, Texas.

“Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo, ya que, debido a esto, tengo el cuello y la garganta lastimados y no puedo cantar ni bailar; he tenido que cancelar tres shows que tenía programados. Yo siempre he sido una mujer de palabra, que cumple con sus compromisos laborales y personales, desafortunadamente esta vez mi salud me lo impide… Además del daño físico, me encuentro muy lastimada emocionalmente y sé que no será fácil retomar mi vida, estoy en terapia psicológica y me he visto respaldada por las autoridades de Estados Unidos”.

Sabrina ha tenido momentos difíciles en lo familiar, pues tiene una relación compleja con su hija, aunque con su hija las cosas no han sido fáciles.

“Mi esposo siempre me pedía perdón y yo creía en él, aún cuando desde que iniciamos nuestra relación se mostró violento”.

“Después de denunciarlo las autoridades estadounidenses lo detuvieron y lo privaron de su libertad, no puedo dar más detalles… ya que actualmente estamos pasando por un proceso legal y no quiero entorpecerlo”, finalizó.