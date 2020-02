Obama entra en la campaña 2020 para defender a su exvicepresidente Biden de ataque “despreciable”

El expresidente acusa de querer desincentivar el voto de las minorías

El expresidente Barack Obama apeló este miércoles a las cadenas de televisión de Carolina del Sur para que dejaran de emitir un anuncio electoral que usa sus palabras fuera de contexto para atacar al que fuera su vicepresidente, Joe Biden. La distribución del comercial la paga un gran comité de acción política (super PAC, en inglés) que apoya la reelección de Donald Trump.

El Comité en defensa del presidente, una organización que apoya a Trump, hizo circular un anunció que insinúa que las palabras que Obama utilizó en su libro describían a Biden. El grupo puso este mismo mes en Nevada una cantidad similar de anuncios en contra del exvicepresidente, que llegó a encabezar las encuestas nacionales de las primarias demócratas. En Carolina del Sur, estado clave en la carrera electoral de Biden, se gastó $250,000 dólares en ataques al aspirante a la candidatura demócrata.

“Este anuncio despreciable está directamente sacado del manual republicano de desinformación y está claramente diseñado para suprimir la participación de los votantes minoritarios en Carolina del Sur al sacar la voz del presidente Obama fuera de contexto y torcer sus palabras para engañar a los espectadores”, dijo Katie Hill, la directora de comunicación de Obama.

“En aras de la verdad en la publicidad, pedimos a las estaciones de televisión que eliminen este anuncio y dejen de jugar para los malos actores que buscan sembrar la división y la confusión entre el electorado”, añadió Hill.

La directora de comunicación aprovechó el comunicado para aclarar que, a pesar de que Obama tiene “varios amigos” que aspiran a la candidatura demócrata, el expresidente todavía “no tiene planes de respaldar [a ningún candidato] en las primarias”.

Al inicio del citado anuncio se escucha al narrador diciendo que “Joe Biden prometió ayudar a nuestra comunidad. Era mentira. Aquí [lo dice] el presidente Obama”. A continuación se escucha un audio del expresidente leyendo un pasaje de su libro “Dreams from My Father”, que no guarda relación con Biden sino con un barbero de Chicago con el que Obama habló sobre el maltrato que los votantes negros reciben de parte de los políticos.