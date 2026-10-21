Nueva York: familias con vales de vivienda de emergencia podrán conservar ayuda para pagar renta en 2027

Las familias que cumplen las reglas del programa de Vales de Vivienda de Emergencia de la ciudad de Nueva York podrán conservar su apoyo para la renta en 2027. Aunque ese programa termina el 31 de diciembre de 2026, los hogares elegibles pasarán automáticamente a otra modalidad de asistencia.

Quiénes podrán conservar el apoyo

El cambio está dirigido a familias que para el 30 de septiembre de 2026 ya alquilaban una vivienda con un vale de emergencia administrado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad (HPD, por sus siglas en inglés).

Sus vales de emergencia, identificados por las siglas EHV, se convertirán en Vales de Protección al Inquilino, llamados EHV-TPV.

Las familias no tendrán que presentar una solicitud para realizar el cambio.

HPD enviará una carta cuando termine la conversión, y el propietario continuará recibiendo el subsidio para la renta sin interrupciones.

Cuánto tendrán que pagar de renta

Con los nuevos vales, las familias seguirán pagando de su bolsillo alrededor del 30% de sus ingresos mensuales por la renta, después de aplicar las deducciones que permite el programa.

El subsidio cubrirá el resto hasta el límite de pago establecido por HPD, conforme a las reglas de Sección 8.

La Sección 8, un programa federal que ayuda a familias de bajos ingresos a pagar el alquiler.

Durante la transición, cada familia debe continuar pagando al propietario únicamente la cantidad indicada en su carta más reciente de desglose de renta, llamada Rent Breakdown Letter.

Las personas podrán permanecer en su vivienda actual. Tampoco será necesaria una inspección adicional del apartamento únicamente para convertir el vale.

La nueva ayuda no tiene una fecha fija de terminación

A diferencia de los vales de emergencia, los EHV-TPV forman parte del financiamiento de Sección 8 y no tienen una fecha establecida de cierre.

Las familias podrán mantener el apoyo mientras cumplan las obligaciones del programa y el alquiler represente más del 30% de sus ingresos.

Después de completar la transición, también podrán solicitar una mudanza dentro o fuera de la ciudad, siguiendo los procedimientos de Sección 8 de HPD.

Quiénes quedan fuera de esta conversión

Las familias cuyo subsidio de emergencia terminó antes del 30 de septiembre de 2026 no son elegibles.

Tampoco pasarán a EHV-TPV quienes ya fueron admitidos en HOME TBRA, otro programa de asistencia para el alquiler.

Si recibieron la carta de desglose de renta que confirma su incorporación, continuarán recibiendo ayuda mediante HOME TBRA.

Quienes solamente habían solicitado HOME TBRA, pero aún no habían sido admitidos, podrán pasar a los nuevos vales si cumplen las condiciones de elegibilidad.

Por otra parte, las familias con vales de emergencia administrados por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, conocida como NYCHA, deberán consultar directamente con esa agencia.

Esta conversión corresponde exclusivamente a los participantes de HPD.

Dónde resolver dudas

Puedes llamar al 212-863-8031, escribir a EHVtransition@hpd.nyc.gov o consultar la página oficial de la transición.

También hay atención presencial en 100 Gold Street, Servicios al Cliente, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

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