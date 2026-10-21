¿Buscas autos baratos en Nueva York? Fechas y cómo comprar carros antes de fin de año

Quienes buscan comprar un automóvil antes de que termine 2026 tienen una alternativa a los concesionarios y las plataformas de usados: las subastas públicas de Nueva York. El Departamento de Finanzas de la ciudad mantiene un calendario de ventas de vehículos incautados o abandonados, con nuevas jornadas confirmadas para octubre.

Participar puede abrir la posibilidad de encontrar un vehículo a un precio conveniente, pero el monto de la oferta ganadora no necesariamente será el costo total de la compra. Los automóviles se venden en su estado actual y algunos conservan gravámenes que pueden complicar la adquisición.

Cuándo serán las próximas subastas de autos en NYC

El calendario oficial de octubre incluye ventas en tres distritos durante los próximos días:

Jueves 22 de octubre: Bronx y Queens.

Viernes 23 de octubre: Bronx, Brooklyn y Queens.

Martes 27 de octubre: Bronx y Queens.

Miércoles 28 de octubre: Bronx y Brooklyn.

Viernes 30 de octubre: Bronx y Brooklyn.

Estas son las fechas publicadas hasta el momento y no representan todas las subastas que podrían realizarse antes de terminar el año. Los interesados deben revisar el calendario del Departamento de Finanzas, donde cada convocatoria enlaza con su aviso y listado de vehículos. Las autoridades pueden cancelar una venta o rechazar una oferta.

Una de las jornadas está prevista para el 30 de octubre, a las 10 a.m., en Five J’s Automotive, en 4825 Baldwin Street, en el Bronx. El documento oficial enumera 98 lotes e incluye vehículos de distintas marcas y años, con su número de identificación vehicular, conocido como VIN.

Ese mismo día, a las 9:30 a.m., habrá otra subasta en Breen Brothers Towing, ubicado en 1908 Shore Parkway, Brooklyn. Cada convocatoria tiene su propio inventario, por lo que conviene consultar el documento específico antes de acudir.

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Qué necesitas para participar y retirar el vehículo

Las subastas de vehículos incautados están abiertas al público. Para comprar es necesario tener al menos 18 años y estar preparado para pagar en efectivo inmediatamente después de ganar. El anterior propietario no puede recuperar su automóvil comprándolo en la subasta, según NYC311.

La compra debe pagarse en su totalidad, incluido el impuesto sobre las ventas cuando corresponda. La ciudad también advierte que no hay llaves disponibles, por lo que puede ser necesario contratar una grúa para retirar el automóvil.

El traslado debe resolverse con rapidez: el vehículo tiene que salir del depósito antes de las 5 p.m. del día de la subasta. Después se cobra almacenamiento a razón de $20 diarios. Si no se retira dentro de las 96 horas posteriores a ese horario, se considera abandonado y es removido. El depósito también puede cobrar por el servicio de remolque.

Qué revisar antes de hacer una oferta

El precio es solo una parte de la decisión. Los avisos aclaran que no se garantiza el estado de reparación de los vehículos y recomiendan comprobar su seguridad, incluidos los llamados a reparación pendientes del fabricante. El VIN permite investigar esos antecedentes e identificar el automóvil anunciado.

También es fundamental revisar los gravámenes. Un vehículo puede seguir sujeto a los derechos de un acreedor después de la venta y quedar expuesto a una recuperación por parte de esa entidad. Las multas de estacionamiento del propietario anterior, en cambio, no pasan al comprador.

Una vez realizada la compra, corresponde presentar el certificado de venta ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York para solicitar el título. Si el DMV considera el automóvil como salvage, puede exigir una inspección antes de emitir el título o registro.

Hasta contar con registro y placas válidos, el vehículo no puede conducirse ni estacionarse en la vía pública. Esos trámites, junto con el remolque y las posibles reparaciones, deben entrar en el presupuesto antes de levantar la mano para ofertar.

¿Habrá subastas de autos en Nueva York en noviembre de 2026?

Al 21 de octubre, el calendario del Departamento de Finanzas de Nueva York consultado para esta nota todavía no incluye fechas para noviembre. Las convocatorias publicadas llegan hasta el 30 de octubre.

Para conocer nuevas jornadas, consulta el calendario oficial de subastas de NYC. Cada aviso permite revisar la ubicación, el horario y los vehículos anunciados antes de participar.

Cómo participar en las subastas de autos de NYC paso a paso

Consulta las próximas fechas. Ingresa al calendario y abre el aviso de la subasta que te interese. Revisa el horario, la dirección y las condiciones. Investiga el vehículo. Identifica su número de lote y VIN. Comprueba los llamados a reparación pendientes y los posibles gravámenes: algunos vehículos conservan esas cargas después de la venta. Calcula tu presupuesto completo. Además de la oferta, considera impuestos, grúa, trámites y posibles reparaciones. Los vehículos se venden en su estado actual, sin garantía. Acude y presenta tu oferta. Debes tener al menos 18 años. Los vehículos se adjudican al mejor postor, aunque las autoridades pueden rechazar ofertas o cancelar la venta. Paga inmediatamente si ganas. Debes abonar el importe completo en efectivo, incluido el impuesto sobre las ventas cuando corresponda. No se permiten pagos parciales. Retira el automóvil ese mismo día. Organiza el traslado antes de las 5 p.m. No hay llaves disponibles y puede ser necesaria una grúa. Después de ese horario se cobran $20 diarios de almacenamiento. Tramita el título y el registro. Presenta el certificado de venta ante el DMV. No puedes conducir ni estacionar el vehículo en la vía pública sin registro y placas válidos. Si se clasifica como salvage, puede requerir una revisión adicional.

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