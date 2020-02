Nuevos productos: M·A·C lanza la colección ‘Selena La Reina’

Algunos de nuestros favoritos

Por segunda vez, M·A·C introduce una colección de colores que celebran a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

La nueva colección fue creada en colaboración con su familia, y contiene tonos ricos en una variedad de productos que favorecen a todo tipo y tono de piel, mientras que al mismo tiempo son referentes a los legendarios looks de maquillaje de la ícono musical.

“Estoy muy agradecida con M·A·C por permitirme dar vida a mi visión creativa para esta colección y poder compartir lo que sentí que celebraría el 25 aniversario de mi hermana. Trabajar con M·A·C en ambas colecciones ha sido una experiencia increíble”, compartió Suzette Quintanilla.

La M·A·C Selena La Reina Collection, de edición limitada, re-introduce el brillo de labios M·A·C Bidi Bidi Bom Bom Lipglass, el cual originalmente estuvo disponible en la colección M·A·C Selena Collection.

Para más información, visita @maccosmetics.

Potente mezcla de vitamina C y ácido hialurónico

Goop acaba de lanzar un suero de uso diario que combina la vitamina C y el ácido hialurónico, para así maximizar el poder de ambos ingredientes.

La vitamina C es un antioxidante reconocido por sus propiedades de brillo y suavizado, pero los sueros tradicionales pierden potencia en los estantes, por lo que el sistema de GOOPGLOW 20% Vitamin C + Hyaluronic Acid Serum ha embotellado su potente ácido L-ascórbico, mejor conocido como vitamina C, solo como polvo, para mezclarlo con un suero de ácido hialurónico cuando se vaya a usar por primera vez.

El resultado es un suero que se mantiene potente por mucho más tiempo que las ofertas convencionales, con ingredientes que funcionan sinérgicamente para ayudar a iluminar la apariencia de la piel, mejorando significativamente su firmeza, tono, textura e hidratación. ($125), disponible en goop.com

Batiste Waterless Cleansing Foam

Diseñado para personas con cabello normal o seco y/o rizado que quieren un sensación refrescante instantánea entre lavados, pero han encontrado que el champú seco tradicional es demasiado fuerte para su cabello, Batiste acaba de lanzar Batiste Waterless Cleansing Foam, una fórmula de espuma ligera.

Libre de parabenos, ftalato, sulfato y tinte libre, se seca en 60 segundos, sin dejar residuos, por lo que el cabello se ve, se siente y huele muy bien. Disponible en los aromas “Fortalecer” con aceite de almendra, “Hidratar” con agua de cactus, “Brillo” con leche de Coco y “Suave” con raíz de hibiscus. ($9.99),disponible en Ulta