Kaku y Cristian Cásseres Jr. toman las riendas de New York Red Bulls en 2020

Dos jugadores latinoamericanos serán vitales para las aspiraciones del club neoyorquino

La temporada 25 de la Major League Soccer inicia esta semana y New York Red Bulls lo asume en su ley: con un plantel joven, pero comprometido con la causa de buscar la esquiva MLS Cup.

El Diario fue el único medio neoyorquino que estuvo presente en la pretemporada del equipo en Tucson, Arizona. Allí el equipo que dirige Chris Armas se concentró en consolidar un nuevo liderazgo en el plantel después de que el club se despidiera de los legendarios Bradley Wright-Phillips y Luis Robles, y en trabajar en formaciones en las que la mayor novedad táctica es la idea de jugar con dos delanteros.

Bajo esa perspectiva, el peso ofensivo de Red Bulls recae sobre el argentino Alejandro Romero Gamarra, quien a los 25 años es uno de los volantes más creativos de toda la MLS.

“Bradley [Wright-Phillips] es el mejor jugador que he visto desde que llegué a primera división, el que más me sorprendió”, dijo Kaku a El Diario. “Es cierto que se nos fueron dos estrellas, pero si me toca ser la estrella acepto la responsabilidad. Si la gente me ve de esa manera estaré agradecido y contento”.

El 10 de Red Bulls pasó parte de la pretemporada recuperándose de una lesión de rodilla que sufrió en el partido en el que los taurinos fueron eliminados por Philadelphia en los playoffs de 2019.

“Fue una recuperación muy difícil, de mucho tiempo, nunca había pasado tanto tiempo sin jugar, pero con el apoyo de la familia se pudo volver y ahora estoy disfrutando de este momento”, dijo Kaku, quien agradece no haber pasado por el quirófano. “Fue muy grave. Me revisaron un montón de médicos para asegurarnos de que no teníamos que hacer una cirugía y que podía volver en tres meses”.

El ex Huracán de Buenos Aires tiene confianza en las posibilidades del equipo pese a la juventud de la nómina (un promedio de edad de 24.4 años). A Kaku le seduce la idea de los dos delanteros.

“Para mí es genial tener dos delanteros porque los defensas tendrán que fijarse en ellos, y eso me da más espacio para jugar y pensar”, dijo Kaku. “Me gusta la idea que tenemos este año con [Brian] White y [Daniel] Royer, con [Josh] Sims, y volvió Flo [Florian Valot], que fue importante en mi primer año y me sentí muy bien jugando con él”.

Otra delantero que Kaku tendrá que alimentar es el mexicano-estadounidense Omir Fernández, quien jugará su segundo año como profesional.

“Me gusta como corre y como busca las diagonales”, dijo Kaku sobre Fernández, quien nació y creció en El Bronx. “Es muy interesante, es joven y por eso creo que Chris [Armas] lo lleva de a poco, pero cuando tenga la oportunidad tiene que mentalizarse de que no puede salir del equipo”.

Cásseres Jr.: “Tiene que ser mi año”

Una línea atrás de Kaku en el mediocampo de Red Bulls aparece el venezolano Cristian Cásseres Jr. quien renovó su vínculo con la organización antes del inicio de la temporada. El “Novillo” jugará su tercera campaña en el equipo.

“Han sido dos años muy buenos para mí”, dijo Cásseres Jr. “En el primer año me fui adaptando al sistema de juego de Red Bull. En el segundo me fue afianzando con el equipo. Este año será muy importante, siempre digo que tiene que ser mi año, tengo que jugar todos los partidos y conseguir un campeonato“.

El jugador de 20 años se sumó a la pretemporada después de disputar el torneo preolímpico de la Conmebol con su selección. Al escucharlo se percibe a una persona adaptada a la vida en la Gran Manzana.

“Ha sido un cambio espectacular venir a vivir a Nueva York, la mejor ciudad del mundo, de lo mejor que me ha pasado en la vida”, dijo Cásseres Jr., del que se espera mayor liderazgo en la línea de volantes defensivos de Red Bulls. “He mejorado en el inglés, lo entiendo mucho más, se me hace más fácil, ya sé lo que me preguntan y lo que debo responder. Y en el campo son muchas palabras que repetimos y las tengo en mi cabeza. En cualquier momento puedo decir cualquier cosa”.

El hombre de la “Vinotinto” también se siente más cómodo dentro del sistema de presión alta que es el sello de Red Bull en el fútbol.

“Es un esquema muy complicado de entender, de jugarlo, porque se trata de fricción, correr y meter, pero después de estar acostumbrado todo sale con más facilidad”, dijo Cásserer Jr.

Para el venezolano la clave para los taurinos en 2020 será la unidad del grupo en el terreno de juego.

“Los que han llegado son muy buenos, vienen a aportar un granito de arena, dispuestos a hacer una familia, porque para mí tenemos que hacer una familia en lugar de un equipo, si somos una familia dentro de la cancha será más difícil que nos ganen”, dijo Cásseres Jr.

El mediocampista es conocido por ser un mediocampista de funciones defensivas que también cumple en el ataque. Cásseres Jr. coincide con Kaku en que jugar con dos atacantes abre un buen número de posibilidades a los creativos.

“Con dos delanteros tendremos la facilidad de jugar hacia adelante más rápido”, dijo Cásseres Jr. “Sabemos que si uno de ellos logra eludir a un defensor central es gol”.

NY Red Bulls vs FC Cincinnati

Fecha y hora: Domingo 1 de marzo 1:00 p.m. ET

Estadio: Red Bull Arena, Harrison, Nueva Jersey

TV: MSG (Opción SAP en español con el relato de Ernesto Motta.

Radio en Español: New York Red Bulls Radio Network

Boletos: NewYorkRedBulls.com