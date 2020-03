Porno de coronavirus se hace viral en PornHub

Una industria que se adapta a todo

La pornografía es la industria más flexible del planeta.

Un reporte de Vice indica que en el portal porno PornHub hay al menos 112 videos sexuales enmarcados en la epidemia de coronavirus que afecta al mundo en este momento. Las historias son sobre pacientes en cuarentena que tienen relaciones sexuales entre ellos o con el personal médico.

La tendencia es vista como un válvula de escape de la realidad, según algunos creadores.

“Creo que la gente se siente atraída por el porno temático de COVID-19 de la misma manera que las personas que tienen miedo de su sombra se apegan a las películas de terror: todos estamos buscando cosas que nos hagan cobrar vida”, dijo Spicy, del duo porno Spicy x Rice. “El COVID-19 es algo que trae miedo y misterio a casi todos en el mundo en este momento … Necesitas poder sentir algo, y qué mejor manera de sentir algo que la crisis global en la que todos estamos ahora.”

El reporte también destaca a videos que tienen como intención prevenir los contagios. El título Horny Slut Has to Use Protection During Outbreak tiene una escena en donde se enfatiza el uso de la mascarilla.

“Sabíamos que el coronavirus era ‘buen material viral’ pero también sabíamos que estaba afectando a las personas de manera trágica”, dijo Spicy. “No queríamos insultarlos haciéndolo demasiado real“.

Los creadores dicen que han experimentado censura, pero también han recibido comentarios positivos por su intento de educar o hacer más llevadera la crisis.