Facilitan a padres sin custodia de hijos pagar las deudas por manutención infantil en NYC

Lanzan el programa ‘Pay It Off’ para que puedan ponerse al día con los montos que adeudan a la Ciudad

Muchos padres que no tienen la custodia de sus hijos y fueron obligados por una corte a pagar manutención infantil enfrentan, por diferentes razones, problemas para cubrir esos costos y por ello se han endeudado con la Ciudad. Y por ello es que este jueves la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad (HRA) anunció la puesta en marcha del programa ‘Pay It Off’ (paga la deuda), para ayudarlos a ponerse al día con esas deudas.

El HRA indicó que el objetivo de la iniciativa, que estará en vigor desde este 2 de marzo y hasta el próximo 16, es hacerle más fácil a estos padres el poder eliminar esas deudas por manutención infantil, al ofrecer igualar los montos, dólar por dólar, de los pagos que un padre sin custodia debe hacer para cancelar la deuda de manutención infantil que pagar a la Ciudad de Nueva York, lo que les facilita pagar esos montos adeudados y a la vez se garantiza que los niños reciban un apoyo constante y efectivo.

“Nuestra Oficina de Manutención Infantil se compromete a garantizar que todos los niños de la ciudad de Nueva York reciban los recursos y el apoyo que merecen de sus padres”, dijo el comisionado del Departamento de Servicios Sociales, Steven Banks, agregando que a través del programa “continuamos desarrollando intervenciones creativas con el objetivo de simplificar y fortalecer el proceso de manutención infantil para los neoyorquinos más jóvenes a quienes servimos. Nos enorgullece brindar a los padres esta oportunidad, permitiéndoles eliminar las deudas y enfocarse en lo que más importa: proveer a sus hijos”.

Según explicó el HRA en un comunicado, la deuda de manutención infantil se tiene con la Ciudad y se acumula cuando los pagos de manutención infantil ordenados por la corte no se pagan durante los períodos en que los hijos de los padres sin custodia reciben beneficios de asistencia en efectivo. “Pay It Off” brinda a los padres participantes asistencia de la Ciudad para ayudar a abordar esa deuda, incluso haciendo coincidir los pagos de $500 o más realizados por los padres no custodios elegibles con la deuda de manutención infantil existente adeudada a HRA.

El programa ofrece las personas que califican la oportunidad de recibir un crédito adicional de $1,000 en manutención infantil al inscribirse en el programa de créditos atrasados de HRA, que brinda a los padres sin custodia que pagan continuamente sus obligaciones de pago de manutención infantil a tiempo durante un período de doce meses con un crédito de $5,000 para su deuda con la Ciudad.

“Esta es una iniciativa que cambia el juego y que posiciona mejor a los padres sin custodia para proporcionar la atención y el apoyo necesarios para lograr el éxito a largo plazo para sus hijos”, indicó la portavoz de la administración del HRA Grace Bonilla.

En el 2018, por ejemplo, más de 600 padres participaron en ‘Pay It Off’, lo que redujo su deuda de manutención infantil con la Ciudad en un promedio de $3,700 por caso.

Busque información sobre el programa:

Visite la página web: https://www1.nyc.gov/site/hra/help/pay-it-off.page

Llame a la línea: 929-252-5200.

También la página: www.nyc.gov/hra/ocss

O puede acudir en persona a:

Centro de atención al cliente de OCSS, ubicado en 151 W. Broadway en el Bajo Manhattan, los participantes elegibles pueden visitar de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. y los sábados 7 y 14 de marzo solo de 9 a.m. a 5 p.m.

Las Oficinas de Servicios de Apoyo a los Tribunales de Familia, ubicadas en los Tribunales de Familia en Brooklyn, Queens, El Bronx y Manhattan, los participantes elegibles pueden visitar de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.