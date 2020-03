Usuarios truenan contra youtuber mexicana La Mars por llamar “huevonas” a quienes apoyan paro “Un Día Sin Mujeres”

Muchos cuestionan la falta de conocimiento de la chica sobre la diferencia entre feminicidios y homicidios

La youtuber mexicana La Mars se echó en contra a buena parte de usuarios en redes sociales, principalmente a quienes favorecen el “Paro nacional Un día sin nosotras” en ese país convocado para este lunes, 9 de marzo, en reclamo a un cese a los feminicidios y el abuso generalizado contra la mujer.

La “influencer” llamó “huevonas” a las mujeres que participarán en la iniciativa al desestimar las muertes por dicha causal.

“Ya estoy hasta la madre de que hagan ver a los hombres mexicanos como unos pinches asesinos”, se le escucha decir en la grabación, en un ataque a quienes apoyan #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras.

La youtuber, que ganó ciertas menciones en el ciberespacio por anunciar en redes sociales que dejaba sus estudios, se atrevió a comparar las cifras de feminicidios con las de homicidios.

Según su marco de análisis, en enero del 2020 se registraron sólo 73 feminicidios, en comparación con los 2, 819 hombres que murieron asesinados.

“La balanza no está inclinada hacia las mujeres, al año mueren muchos más hombres y yo no veo a hombres haciendo berrinches para tirarse de huevonas un día”, sostiene.

De inmediato, las críticas se multiplicaron en redes sociales, entre otras cosas, porque la youtuber pierde de vista algo tan básico como la diferencia entre un homicidio y un feminicidio.

Los feminicidios involuran razones de género y están estrechamente ligados a la exclusión y discrimen sistémico que enfrentan las mujeres por el simple hecho de serlo.

Aquí algunos tuits compartidos esta semana en los que se cuestiona la “ignorancia” de La Mars:

La mars me da mucha pena. Está toda desinformada y de seguro lo hace para tratar de volver a ser relevante. Si amiga, matan a más hombres PERO LA MAYORÍA DE LOS ASESINOS SON HOMBRES. Odio que trate de minimizar los feminicidios, ya no le den vistas a ese video de mierda. — Sofi. (@Sofiesauruss) March 4, 2020

Mi mamá me dió la vida, pero escuchar a la Mars Aguirre dando su opinión acerca de los feminicidios, me dieron las ganas de estudiar y preparame para no terminar hablando las mismas incoherencias. — Itzel Rios (@Itzelitorios) March 3, 2020

Se me hace hipócrita e incongruente de la ''mars aguirre'' decir que las feministas somos huevonas y arguenderas, viniendo de alguien que no estudia, no trabaja y crea arguende y polémica sobre temas delicados/importantes para ser relevante 5 minutos más, q oso — Naomi Ponce (@naomiponcec_) March 3, 2020

El próximo 9 de marzo decenas de mujeres participarán del paro convocado en principio por el colectivo femininista veracruzano Brujas del mar, que través de redes sociales lanzó el hashtag #UnDiasinNosotras. No se trata de una celebración, sino de un movimiento de protesta que emplaza a las mujeres a no acudir a los trabajos ni a la escuela, no consuir bienes o servicios, no salir a la calle, ni realizar trabajos domésticos.

“Si paramos nosotras, para el mundo. Unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52 por ciento de la población”, indica parte de la convocatoria inicial del evento.

Para dramatizar la necesidad de la movilización- que se realizará el día siguiente al reconocido como Internacional de la Mujer (8 de marzo)-, en redes sociales circula un mensaje al que hace referencia el medio Unión Guanajuato que sintetiza los reclamos de las participantes.

“Las mujeres asesinadas no llegan al trabajo.

Las mujeres asesinadas no llegan a clases.

Las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas hijos.

Las mujeres asesinadas no van a hacer el súper.

Las mujeres asesinadas no van al cine.

Las mujeres asesinadas no salen por un café.

Las mujeres asesinadas no van a visitar a sus familias.

Las mujeres asesinadas no van a pasear.

Las mujeres asesinadas no contestan los correos ni publican en redes sociales.

Las mujeres asesinadas no salen a correr, al gym ni a entrenar.

Las mujeres asesinadas no contestan las llamadas.

Algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a un féretro. Están botadas en un canal, en una barranca o al lado de una carretera.

La manera de apoyar el movimiento radica en el paro de actividades porque las mujeres asesinadas YA NO ESTÁN y probablemente el día de mañana alguna más de nosotras tampoco.

No es un día de asueto, es un día de lucha.

Más alla de que se piense que “nos están dando permiso” piensen en que estaremos trayendo a la memoria a quienes NO ESTÁN”.